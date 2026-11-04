El embalse La Plata se acerca al nivel de control: ¿cómo están sus condiciones?

El embalse La Plata bajó nuevamente .11 metros en su nivel de agua el martes, posicionándose a solo 1.33 metros de caer a la categoría de “Control”, una clasificación en la que históricamente la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) implementa planes de racionamiento para evitar perder las operaciones de la represa.

Según la gráfica oficial compartida por la AAA en su página web, La Plata se encontraba en nivel de “Ajustes operacionales” con 41.83 metros en su nivel de agua. Para llegar al nivel de control, ese número tendría que bajar a 40.50 metros.

Los efectos de sequía que dejó un déficit de lluvia exacerbado por un fenómeno de El Niño intenso afectaron durante el verano el servicio de agua potable de los puertorriqueños. No obstante, entrado septiembre, las condiciones comenzaron a mejorar especialmente para el embalse Carraízo que llegó a elevarse a nivel de desborde con las fuertes lluvias de la temporada alta de precipitación para la cuenca del Atlántico.

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1 / 10 | Embalses de Puerto Rico: así lucen 10 de los principales abastos de agua en la isla. Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 10 Embalses de Puerto Rico: así lucen 10 de los principales abastos de agua en la isla Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Pese a esta mejoría, el embalse La Plata no logró recibir las lluvias necesarias para incrementar sus niveles de agua y entre septiembre y octubre registró múltiples bajas, aunque nunca cayó en nivel de “Control”.

El embalse La Plata abastece a unos 130,828 abonados en los municipios de Bayamón, Cataño, Corozal, Dorado, Guaynabo, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja y Vega Alta.

La AAA implementó medidas para mitigar el impacto de la falta de lluvia sobre el embalse y sus ríos tributarios mediante limitaciones al bombeo, aunque no se reportaron otras acciones para preservar o aumentar el agua.

Anteriormente, el director del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, Ernesto Rodríguez, explicó a este medio que los ríos tributarios que suplen el agua de La Plata se encuentran en los municipios de Cayey, Cidra, Aibonito, Comerío, Barranquitas, Naranjito y Toa Alta.

1 / 7 | Otro embalse en descenso: así luce La Plata. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. - dennis rivera bello 1 / 7 Otro embalse en descenso: así luce La Plata El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. dennis rivera bello Compartir

Esa agencia advirtió además que la temporada de fuertes lluvias estará cerrando para el invierno mientras que el déficit de lluvia sobre el archipiélago continúa, lo que pudiese redundar nuevamente en bajos niveles de agua para suplir los embalses.