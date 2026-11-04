El embalse La Plata se acerca al nivel de control: ¿cómo están sus condiciones?
El cuerpo de agua descendió 0.11 metros en las últimas 24 horas, según las gráficas de la AAA
4 de noviembre de 2026 - 12:04 PM
4 de noviembre de 2026 - 12:04 PM
El embalse La Plata bajó nuevamente .11 metros en su nivel de agua el martes, posicionándose a solo 1.33 metros de caer a la categoría de “Control”, una clasificación en la que históricamente la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) implementa planes de racionamiento para evitar perder las operaciones de la represa.
Según la gráfica oficial compartida por la AAA en su página web, La Plata se encontraba en nivel de “Ajustes operacionales” con 41.83 metros en su nivel de agua. Para llegar al nivel de control, ese número tendría que bajar a 40.50 metros.
Los efectos de sequía que dejó un déficit de lluvia exacerbado por un fenómeno de El Niño intenso afectaron durante el verano el servicio de agua potable de los puertorriqueños. No obstante, entrado septiembre, las condiciones comenzaron a mejorar especialmente para el embalse Carraízo que llegó a elevarse a nivel de desborde con las fuertes lluvias de la temporada alta de precipitación para la cuenca del Atlántico.
Pese a esta mejoría, el embalse La Plata no logró recibir las lluvias necesarias para incrementar sus niveles de agua y entre septiembre y octubre registró múltiples bajas, aunque nunca cayó en nivel de “Control”.
El embalse La Plata abastece a unos 130,828 abonados en los municipios de Bayamón, Cataño, Corozal, Dorado, Guaynabo, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja y Vega Alta.
La AAA implementó medidas para mitigar el impacto de la falta de lluvia sobre el embalse y sus ríos tributarios mediante limitaciones al bombeo, aunque no se reportaron otras acciones para preservar o aumentar el agua.
Anteriormente, el director del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, Ernesto Rodríguez, explicó a este medio que los ríos tributarios que suplen el agua de La Plata se encuentran en los municipios de Cayey, Cidra, Aibonito, Comerío, Barranquitas, Naranjito y Toa Alta.
Esa agencia advirtió además que la temporada de fuertes lluvias estará cerrando para el invierno mientras que el déficit de lluvia sobre el archipiélago continúa, lo que pudiese redundar nuevamente en bajos niveles de agua para suplir los embalses.
Por el momento la AAA descartó implementar un plan de racionamiento para los abonados del embalse La Plata, aunque no está claro si esa determinación cambiará a medida que continúe bajando el nivel del agua. En el embalse Carraízo, la corporación pública no esperó a que el cuerpo de agua bajara a “Control” antes de implementar el racionamiento.
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