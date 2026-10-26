Vigilante el gobierno a la represa La Plata ante baja constante en sus niveles

Debido a que pierde entre 10 y 12 centímetros diarios de agua, el Comité de Sequía del gobierno mantiene en vigilancia a la represa La Plata, en Toa Alta, pero tienen la expectativa de que reciba cantidades de agua significativas entre los últimos días de este mes y principios de noviembre.

A base de lo que ocurra en ese período, se tomarían medidas para preservar el recurso, informó este lunes la secretaria de Estado, Rosachely Rivera.

“En estos momentos, nos encontramos vigilando seriamente lo que corresponde al lago La Plata, ya que ha tenido algún tipo de disminución, y es por eso que es importante mantenernos con el uso adecuado de agua potable”, dijo Rivera, al culminar la reunión bisemanal del Comité de Sequía, en La Fortaleza.

El director del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Ernesto Rodríguez, explicó, por su parte, que, contrario a la mitad oeste de Puerto Rico, que recibió de cuatro a seis pulgadas de lluvia en días recientes, La Plata solo ha recibido entre .25 a .50 pulgadas de lluvia en 14 días.

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“Prácticamente, todos los lagos están saludables. Solamente La Plata, pues continúa su disminución continua, cada día, alrededor de 10 a 12 centímetros”, precisó el meteorólogo.

Destacó que La Plata, a diferencia del lago Carraízo, en Trujillo Alto, tiene una cuenca bastante estrecha, “donde la lluvia tiene que quedarse moviéndose lentamente para que realmente caiga la lluvia en ese sector”.

Los miembros del Comité de Sequía se reúnen cada dos semanas en La Fortaleza. En la foto, el ingeniero Carlos Pesquera, coordinador especial para la estabilidad del agua potable. (Xavier Araújo)

“Necesitamos eventos de vaguadas u ondas tropicales, que son los que realmente traen lluvia para esa cuenca, no los aguaceros típicos”, enfatizó.

Rodríguez dijo que se esperan lluvias significativas para la semana próxima. “Es una vaguada que se combina con una onda tropical, así que es el mejor evento de lluvia (de) las próximas dos semanas”, abundó.

El ingeniero Carlos Pesquera, coordinador especial para la estabilidad del agua potable, indicó que, al momento, La Plata tiene capacidad para suplir agua por 30 días o poco más. Destacó que lo importante es que la gente conozca que, aunque vean lluvia, no llena la cuenca de la que se suple el lago.

A preguntas de la prensa, Rivera, en tanto, dijo que, en la actualidad, “no está contemplado” comenzar un plan de racionamiento para los abonados que se suplen de esa represa.

La Plata sirve a 110,000 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en Bayamón, Cataño, Guaynabo, Toa Baja, Toa Alta, Naranjito, Corozal y Vega Alta.

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, dijo que, además de estar vigilantes a La Plata, se mantienen los ajustes operacionales y los trabajos para detectar y reparar salideros.

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A preguntas de El Nuevo Día, precisó que, en agosto, se habían reportado 2,000 salideros y en septiembre, 1,000.