La Plata registra recuperación progresiva por fuertes lluvias en su cuenca

Las fuertes lluvias reportadas sobre Puerto Rico comienzan a beneficiar los niveles del embalse La Plata que, según información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS en inglés), registró un aumento, alcanzando los 44.88 metros de nivel de agua.

Aunque el embalse continúa en nivel de “Ajustes Operacionales”, todavía se espera por la llegada de escorrentías que fluyen de los ríos tributarios hacia el cuerpo de agua localizado en Toa Alta.

Previamente, el director del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, Ernesto Morales, apuntó que para rellenar la cuenca de La Plata se necesitaba que llovieran en los municipios de Cayey, Cidra, Aibonito, Comerío, Barranquitas, Naranjito y Toa Alta.

En la mañana de este lunes, el meteorólogo de esa oficina, Carlos Anselmi Molina, reveló que se esperaba una tarde de lluvias que beneficiarían al embalse, que lleva semanas en estado de ajustes debido a los efectos de una sequía propulsada por el intenso fenómeno de El Niño.

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El mapa creado por el Servicio Nacional de Meteorología ilustra las zonas donde debería llover para que mejoren las condiciones en La Plata. ((Suministrado/Servicio Nacional de Meteorología))

Para llegar al próximo nivel, el de “Observación”, La Plata debe subir hasta los 44.90 metros en su nivel de agua. Tanto el SNM como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) explicaron que esta realidad es más compleja para ese cuerpo de agua debido que, a diferencia del embalse Carraízo, su cuenca es más estrecha y se necesita lluvia más localizada.

Los abonados de La Plata nunca fueron sometidos a un plan de racionamiento este año, pues los niveles de ese embalse se mantuvieron bastante saludables durante el verano, cuando se implementaron interrupciones de 48 horas para los clientes de Carraízo ante la falta de precipitación y los bajos niveles de agua en ese embalse.

No obstante, el SNM ha advertido, anteriormente, que el hecho que se logre un aumento en el nivel de los embalses en Puerto Rico no significa que es el final de la sequía. Exhortó a los ciudadanos a continuar haciendo uso prudente del agua potable y también monitoreando los niveles de embalses ante un posible periodo seco para diciembre y la continuación de los efectos de El Niño hasta poco más de mediados del 2027.