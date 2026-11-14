Bomberos extinguen incendio en una residencia en Reparto Metropolitano: varios animales mueren

El Negociado del Cuerpo de Bomberos confirmó que logró extinguir el incendio que consumió una residencia ubicada en la calle 30 de la urbanización Reparto Metropolitano, en San Juan, y que cobró la vida de varios animales.

En declaraciones a El Nuevo Día, la portavoz de la agencia, Ivonne Rosario, precisó que en la emergencia trabajaron bomberos de la División de Operaciones Especiales (DOE) de Hato Rey, del área de Río Piedras y de Puerto Nuevo.

Al momento del siniestro, no había una persona en el interior de la estructura afectada. Sin embargo, se ha reportado la muerte de varios felinos que se encontraban en el área de la marquesina de la residencia.