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Bomberos extinguen incendio en una residencia en Reparto Metropolitano: varios animales mueren

El incendio se reportó en la tarde de este sábado

14 de noviembre de 2026 - 5:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al momento del siniestro, no había una persona en el interior de la estructura afectada. (Alex Figueroa Cancel)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El Negociado del Cuerpo de Bomberos confirmó que logró extinguir el incendio que consumió una residencia ubicada en la calle 30 de la urbanización Reparto Metropolitano, en San Juan, y que cobró la vida de varios animales.

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En declaraciones a El Nuevo Día, la portavoz de la agencia, Ivonne Rosario, precisó que en la emergencia trabajaron bomberos de la División de Operaciones Especiales (DOE) de Hato Rey, del área de Río Piedras y de Puerto Nuevo.

Al momento del siniestro, no había una persona en el interior de la estructura afectada. Sin embargo, se ha reportado la muerte de varios felinos que se encontraban en el área de la marquesina de la residencia.

En la escena se encuentra personal del Cuerpo de Manejo de Emergencias de San Juan.

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Breaking NewsSeguridadPolicía de Puerto RicoBomberos de Puerto RicoCICIncendiosSan Juan
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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