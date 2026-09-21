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Cristina Eustace ofrece disculpas a Fabyan tras la polémica con Ana Isabelle

La tercera gala de la competencia comenzó con una disculpa luego del tenso episodio del pasado domingo

21 de septiembre de 2026 - 9:19 PM

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Cristina Eustace. (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La cantante mexicana Cristina Eustace aprovechó el inicio de la tercera gala de Objetivo Fama para pedirle disculpas al participante Fabyan por lo ocurrido el pasado domingo y, sutilmente, reaccionar a la acalorada discusión que ella protagonizó con su compañera del jurado, la cantante puertorriqueña Ana Isabelle.

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“Humildemente te quiero pedir una disculpa, porque a mí también me pasan las reacciones y ahora estamos en el mismo lugar, mijo”, expresó Eustace tras la presentación de Fabyan y Tony, quienes entonaron el tema “Primera cita”.

La ganadora de la quinta edición de la competencia se refería a las fuertes palabras que le dirigió a Fabyan el pasado domingo, luego de su número musical, haciendo referencia a la pelea que casi llegó a lo físico con su compañero D’ La Torre y que le costó la nominación directa.

“Para mí es difícil juzgar a alguien que está en un lugar tratando de hacer un show, y luego volverte viral y que lo hayas logrado de la manera en que lo hiciste… Es una falta de respeto, pensando como mamá, y que te están viendo tus hijos, mis hijos… Gracias a Dios yo no te voy a juzgar, quien te va a juzgar es la gente y la gente puede decir que no juzga nada más lo que está en el escenario, pero es mentira. La gente siempre te va a juzgar por lo que haces. Al final, eres un adulto y un gran artista”, dijo Eustace en la segunda gala a Fabyan.

Sin embargo, minutos después, fueron las jueces Cristina Eustace y Ana Isabelle quienes se hicieron virales tras protagonizar una discusión en vivo durante la evaluación de otro dúo de participantes.

“La cosa es crecer y tú lo has hecho. Lo he visto y aquí estamos para crecer todos juntos”, reflexionó esta noche Eustace tras lo ocurrido.

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Objetivo FamaCristina EustaceAna IsabelleTelemundo
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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