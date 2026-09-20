Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
20 de septiembre de 2026
90°Soleado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aleks Syntek pide disculpas y propone colaboración con los reguetoneros: “No tengo nada en contra de Bad Bunny”

El cantante mexicano se retractó de sus declaraciones contra los puertorriqueños

20 de septiembre de 2026 - 11:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante Aleks Syntek. (EFE/Aleks Syntek)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

En medio de la controversia que protagoniza Aleks Syntek por despotricar nuevamente contra la estrella global Bad Bunny, el reguetón y burlarse del acento de los puertorriqueños el cantante ahora busca “firmar la paz”, por lo que pidió disculpas y lanzó una propuesta de reconciliación a los exponentes del género urbano.

Las nuevas declaraciones las hizo en una entrevista que le concedió al periodista Gustavo Adolfo Infante en las que además pidió disculpa a México y a Dani Flow, por la polémica que desató el pasado 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Syntek reconoció que se excedió con algunas de sus expresiones, al tiempo que planteó la posibilidad hacer una colaboración con el reguetón tras años de críticas al género urbano.

“Me está dando una lección Dani Flow. A mí, algo que me encanta del personaje de Jesucristo es el perdón. Que Dani Flow haya sido capaz de perdonarme y estar de mi lado, eso sí está muy cañón. Creo que esto es una buena noticia porque puede haber una coyuntura donde nos entendamos los reguetoneros, los poperos y los rockeros”, sostuvo en el inicio de la entrevista.

“Me comporté como un niño chiquito, pero creo que a cualquiera le puede pasar en un momento de crisis. Nunca me había pasado algo así, tan extremo. Sí he perdido el control, pero no así”, afirmó.

Syntek aseguró que sus comentarios no representan un rechazo hacia Puerto Rico ni hacia Bad Bunny.

Yo invito a los reguetoneros a que entiendan que no tengo nada en contra de Bad Bunny. Puerto Rico, no se confundan, amo Puerto Rico. Canté muchas veces en Bellas Artes allá. Los boricuas son increíbles y no se confundan, su acento es precioso. A mí me encanta y sí, va el reguetón y todo”, aseguró en su cambio de postura.

Dije cosas que no debí haber dicho en el escenario. Le tiré a Dani Flow, a Bad Bunny y a gente que le guardo mucho respeto, a pesar de que yo no escuche su música o ellos no oigan la mía”, señaló.

Dispuesto a grabar un reguetón

Syntek quien ha sido muy vocal en contra del género urbano, ahora cambió su sentir y lanzó una propuesta para que algún exponente haga una colaboración musical.

“Quisiera que me dieran chance de invitar a algún reguetonero que tenga ganas de hacer pop conmigo y hagamos las paces, o yo me voy a su disco y hacemos algo que suene un poquito más pop. Podría ser una buena coyuntura para que lleguemos a firmar la pipa de la paz. Estaría padre”, afirmó.

El cantante ahora señala que la música debería servir como un punto de encuentro entre distintos géneros y generaciones

“En el juego de la música no hay enemigos. La música es para que conciliemos, no para que nos peleemos. No es música de guerreros. Hay para todos. Todos queremos reguetón, pero también pop, rock, bolero, jazz y música clásica”, precisó.

El cantante explicó que parte de su frustración está relacionada con la pérdida de espacios para otros géneros musicales ante el enorme éxito comercial del reguetón. En su caso nunca pudo entender ni aceptar que el género urbano sea el desde hace años el de mayor demanda en la industria musical.

“Lo único que pido es que no dejen sin trabajo a tantos músicos desesperados como yo, porque el reguetón tuvo tal éxito que nos dejó sin trabajo y por eso estamos enojados”, dijo.

“Creo que el rock casi desaparece y ahí sí me puso muy mal eso. Por eso las agarré como mucho coraje, no por su éxito. Yo no quiero ser tan exitoso como Bad Bunny, no es lo que pretendo, pero sí que me dejen hacer rock”, añadió.

Syntek también extendió las disculpas a México y las personas que asistieron al evento.

“Quisiera pedirle perdón a México, a las autoridades y al 15 de septiembre. La regué. También al alcalde de Benito Juárez, que confió en mí. Estoy muy apenado, muy triste. No quiero violencia. Yo quiero paz, que las familias estén bien y que todos escuchemos todo tipo de música”, mencionó el intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas”

Al final de la entrevista, reconoció que su manera de expresar y su opinión no fue adecuada y que no lo hizo bien.

Tags
Bad BunnyAleks Syntek México
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 20 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: