Aleks Syntek pide disculpas y propone colaboración con los reguetoneros: “No tengo nada en contra de Bad Bunny”

En medio de la controversia que protagoniza Aleks Syntek por despotricar nuevamente contra la estrella global Bad Bunny, el reguetón y burlarse del acento de los puertorriqueños el cantante ahora busca “firmar la paz”, por lo que pidió disculpas y lanzó una propuesta de reconciliación a los exponentes del género urbano.

Las nuevas declaraciones las hizo en una entrevista que le concedió al periodista Gustavo Adolfo Infante en las que además pidió disculpa a México y a Dani Flow, por la polémica que desató el pasado 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Syntek reconoció que se excedió con algunas de sus expresiones, al tiempo que planteó la posibilidad hacer una colaboración con el reguetón tras años de críticas al género urbano.

“Me está dando una lección Dani Flow. A mí, algo que me encanta del personaje de Jesucristo es el perdón. Que Dani Flow haya sido capaz de perdonarme y estar de mi lado, eso sí está muy cañón. Creo que esto es una buena noticia porque puede haber una coyuntura donde nos entendamos los reguetoneros, los poperos y los rockeros”, sostuvo en el inicio de la entrevista.

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“Me comporté como un niño chiquito, pero creo que a cualquiera le puede pasar en un momento de crisis. Nunca me había pasado algo así, tan extremo. Sí he perdido el control, pero no así”, afirmó.

Syntek aseguró que sus comentarios no representan un rechazo hacia Puerto Rico ni hacia Bad Bunny.

“Yo invito a los reguetoneros a que entiendan que no tengo nada en contra de Bad Bunny. Puerto Rico, no se confundan, amo Puerto Rico. Canté muchas veces en Bellas Artes allá. Los boricuas son increíbles y no se confundan, su acento es precioso. A mí me encanta y sí, va el reguetón y todo”, aseguró en su cambio de postura.

“Dije cosas que no debí haber dicho en el escenario. Le tiré a Dani Flow, a Bad Bunny y a gente que le guardo mucho respeto, a pesar de que yo no escuche su música o ellos no oigan la mía”, señaló.

Dispuesto a grabar un reguetón

Syntek quien ha sido muy vocal en contra del género urbano, ahora cambió su sentir y lanzó una propuesta para que algún exponente haga una colaboración musical.

“Quisiera que me dieran chance de invitar a algún reguetonero que tenga ganas de hacer pop conmigo y hagamos las paces, o yo me voy a su disco y hacemos algo que suene un poquito más pop. Podría ser una buena coyuntura para que lleguemos a firmar la pipa de la paz. Estaría padre”, afirmó.

El cantante ahora señala que la música debería servir como un punto de encuentro entre distintos géneros y generaciones

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“En el juego de la música no hay enemigos. La música es para que conciliemos, no para que nos peleemos. No es música de guerreros. Hay para todos. Todos queremos reguetón, pero también pop, rock, bolero, jazz y música clásica”, precisó.

El cantante explicó que parte de su frustración está relacionada con la pérdida de espacios para otros géneros musicales ante el enorme éxito comercial del reguetón. En su caso nunca pudo entender ni aceptar que el género urbano sea el desde hace años el de mayor demanda en la industria musical.

“Lo único que pido es que no dejen sin trabajo a tantos músicos desesperados como yo, porque el reguetón tuvo tal éxito que nos dejó sin trabajo y por eso estamos enojados”, dijo.

“Creo que el rock casi desaparece y ahí sí me puso muy mal eso. Por eso las agarré como mucho coraje, no por su éxito. Yo no quiero ser tan exitoso como Bad Bunny, no es lo que pretendo, pero sí que me dejen hacer rock”, añadió.

Syntek también extendió las disculpas a México y las personas que asistieron al evento.

“Quisiera pedirle perdón a México, a las autoridades y al 15 de septiembre. La regué. También al alcalde de Benito Juárez, que confió en mí. Estoy muy apenado, muy triste. No quiero violencia. Yo quiero paz, que las familias estén bien y que todos escuchemos todo tipo de música”, mencionó el intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas”

Al final de la entrevista, reconoció que su manera de expresar y su opinión no fue adecuada y que no lo hizo bien.