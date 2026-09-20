Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
20 de septiembre de 2026
82°Lluvias aisladas
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

prima:La historia de San Mateo de Cangrejos cobra vida en bronce en Santurce

La escultora puertorriqueña Nilda Comas creó una obra que busca rescatar la memoria del antiguo pueblo

20 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La escultura a San Mateo de Cangrejos fue creada en Pietrasanta y fundida en bronce por la Fonderia d'Arte Massimo Del Chiaro. Fue presentada allí el 3 de agosto de 2026 antes de su traslado a Puerto Rico. La propia Comas explicó durante la presentación de la obra en Pietrasanta que la escultura “protegerá la historia de su pueblo”, haciendo referencia a San Mateo de Cangrejos y a la historia de esa comunidad. Nilda Comas, Escultura, San Mateo de Cangrejos, Parque Santurce
1 / 14 | La historia de San Mateo de Cangrejos cobra vida en bronce en Santurce. La escultura a San Mateo de Cangrejos fue creada en Pietrasanta y fundida en bronce por la Fonderia d'Arte Massimo Del Chiaro. - Carlos Rivera Giusti/GFR Media
Kimberly Domínguez Medina
Por Kimberly Domínguez Medina
Internado de verano de GFR Media

Una llamada de un empresario llevó a la escultora puertorriqueña Nilda Comas a una historia que aunque está bastante ligada al origen de Santurce, no necesariamente forma parte de la memoria colectiva de quienes residen hoy en el área.

RELACIONADAS
Tags
ArteSanturceItaliaculturaParquesCiudadelaArtista plásticoHistoriaModesto Lacén
ACERCA DEL AUTOR
Kimberly Domínguez Medina
Kimberly Domínguez MedinaArrow Icon
Kimberly Domínguez Medina realiza un internado de verano en periodismo en GFR Media, donde trabaja en las secciones de Gastronomía y Entretenimiento de El Nuevo Día. Actualmente, cursa una maestría en Periodismo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 20 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: