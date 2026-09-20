1 / 14 | La historia de San Mateo de Cangrejos cobra vida en bronce en Santurce. La escultura a San Mateo de Cangrejos fue creada en Pietrasanta y fundida en bronce por la Fonderia d'Arte Massimo Del Chiaro. - Carlos Rivera Giusti/GFR Media
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.
La historia de San Mateo de Cangrejos cobra vida en bronce en Santurce
La escultora puertorriqueña Nilda Comas creó una obra que busca rescatar la memoria del antiguo pueblo
20 de septiembre de 2026 - 11:10 PM