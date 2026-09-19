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Luis Omar O’Farrill llega a los 40 años en plena madurez artística

El actor puertorriqueño celebra cuatro décadas de vida mientras expande su carrera en el cine, el teatro y la creación de proyectos audiovisuales

19 de septiembre de 2026 - 5:00 PM

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Luis Omar O'Farrill saltó a la fama en el 2012 cuando protagonizó el filme "Broche de Oro". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Hoy, 19 de septiembre, el actor puertorriqueño Luis Omar O’Farrill celebra sus 40 años, una ocasión que invita a repasar la trayectoria de un intérprete versátil. Con una carrera que abarca teatro, cine, televisión y creación de contenido digital, para muchos entendidos de la industria es una de las figuras más respetadas del panorama artístico boricua.

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Nacido y criado en San Juan, O’Farrill descubrió su pasión por la actuación desde temprana edad. Según su perfil profesional, comenzó a actuar cuando apenas tenía 12 años, una vocación que lo llevó a formarse en la Escuela Especializada en Teatro José Julián Acosta y posteriormente a completar estudios en Drama en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.

Su nombre comenzó a resonar con fuerza en el cine puertorriqueño gracias a su interpretación de “Carlos Medina” en la exitosa película “Broche de Oro” (2012), producción que se convirtió en un fenómeno cultural y que le permitió conectar con una amplia audiencia. El personaje, que volvió a interpretar en “Broche de Oro: Comienzos” (2017), se mantiene como uno de los más recordados de su carrera.

A lo largo de los años, el actor ha participado en diversos proyectos cinematográficos y televisivos, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Entre sus créditos figuran producciones como “Presumed Dead in Paradise”, “The Last Thing He Wanted” y la serie “Fantasy Island”, donde amplió su alcance profesional y demostró su capacidad para desenvolverse en distintos géneros y formatos.

Más allá de la actuación, O’Farrill ha explorado facetas como la producción, la dirección y la creación de contenido, todo esto con el fin de desarrollar proyectos propios desde Puerto Rico. En diversas entrevistas ha expresado su interés en contribuir al crecimiento de la industria audiovisual local y en crear historias auténticas que reflejen la experiencia puertorriqueña.

Parte de su atractivo como artista radica en la honestidad con la que aborda su oficio. En conversaciones sobre su trayectoria ha explicado que la actuación es para él un ejercicio de introspección, una oportunidad para entenderse a sí mismo y trasladar esa verdad a los personajes que interpreta. Esa filosofía ha marcado su trabajo y le ha permitido construir una carrera basada en la autenticidad y la sensibilidad artística.

La llegada a los 40 años encuentra al multifacético en una etapa de reflexión y madurez. Recientemente compartió que, contrario a lo que pensaba cuando era más joven, siente que aún tiene numerosas metas por alcanzar y proyectos por desarrollar. Lejos de contemplar esta nueva década como un punto de llegada, la ve como el inicio de nuevas oportunidades creativas y personales. “Todavía tengo cosas que quiero hacer”, expresó al reflexionar sobre esta etapa de su vida.

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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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