Luis Omar O’farrill, conocido por su papel protagónico en la película puertorriqueña “Broche de oro”, acudió ayer a su cuenta de Facebook para lanzar una fuerte crítica a la televisión boricua. A través de la sección de historias de la red social, el intérprete envió un mensaje a la industria.

“A la televisión puertorriqueña le queda el mismo tiempo de vida que las personas que la ven. Ya es hora de reinventarse, coño”, manifestó el actor.

En Twitter, el también productor añadió “¿Cuántas personas en sus 20′s 30′s y 40′s ven televisión puertorriqueña?”.

A la televisión puertorriqueña le queda el mismo tiempo que a las personas que la ven. No se reinventa, todo sigue igual. Juzgue usted. ¿Cuántas personas en sus 20’s 30’s y 40’s ven TV puertorriqueña? SAD — Luis Omar Ofarrill (@LuisOmarOfarril) December 14, 2022

Sus seguidores en la red social se unieron a la crítica. Muchos argumentaron la programación ha cambiado mucho durante los últimos años con la llegada de nuevos talentos.

“No soy ningún nene, pero me gusta auspiciar lo de aquí, pero últimamente no hay quién soporte ‘El Remix’, ni una sonrisa me saca, tan buenos comediantes jóvenes que tiene, pero el libreto está macabro”, “Nadie que conozco ve televisión local y las pocas personas ‘mayores’ que conozco solo ven las noticias. Ya ni de novelas se habla casi, todo es hablando sobre series” y “La misma programación en todos los canales y las mismas caras, un chorrete de programas noticiosos y gente que grita en vez de hablar. En fin, no hay substancia”, fueron algunos de los comentarios.

O’farrill, quien estudió en la escuela especializada en teatro José Julián Acosta, en San Juan, es actor de teatro, cine y televisión. Actualmente es considerado uno de los actores más versátiles de su generación.