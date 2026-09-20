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Así Dalvin “La Melodía” culminó sus seis históricos conciertos en Puerto Rico

Los invitados de la sexta función en el Coca Cola Music Hall fueron Gisselle, Randy “Nota Loca” e iZaak

20 de septiembre de 2026 - 1:47 PM

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Dalvin "la Melodía" junto al exponente Randy, invitado especial del concierto. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante de bachata dominicano Dalvin “La Melodía” se despidió de Puerto Rico en la noche del sábado agradecido por el apoyo incondicional a su música tras culminar seis funciones que le ganaron romper récord en el Coca-Cola Music Hall.

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Ante un recinto “sold out” y un público amante de la bachata, el artista tuvo de invitados al exponente de reguetón Randy, del dúo Jowell & Randy, al cantante Isaak y a la intérprete de merengue Giselle.

“Quiero darle primeramente las gracias a papá Dios por darme la bendición… Siempre he tenido la fe y ese presentimiento que aunque sea pequeño, voy a ser grande en propósito... Y quiero darle las gracias a cada uno de los puertorriqueños, puertorriqueñas por darme ese apoyo, ese cariño que me han dado. Me siento bien agradecido también con los administradores de este gran evento, a las personas de aquí del Coca-Cola Music Hall. Quiero darles las gracias a mi amigo y hermano Rolanda Santa, a Vitico Roque...Gracias a cada uno de ustedes, no tengo palabras. Si se puede, aunque vengamos de abajo, las cosas se pueden...”, fueron las primeras palabras del anfitrión de la velada musical.

En cuanto a los invitados, Gisselle fue la primera en aparecer en el escenario y con quien el bachatero interpretó el tema “Te lo agradezco” popularizado por Kany García y Carín León, y que Dalvin grabó en versión bachata.

Gisselle y Dalvin.
Gisselle y Dalvin. (Suministrada)

Luego, el segundo invitado fue el cantante, compositor y productor urbano iZaak, quien salió en tarima para entonar junto a Dalvin la letra “Ya me entere”.

El tercer invitado de la noche, el reguetonero Randy, conocido también como “Nota Loca”, llegó para cantar “Loquita”.

Luego junto a Dalvin, con un segundo cambio de ropa color amarillo y corbata del mismo color, vocalizo el tema “Sensación del bloque”.

En cuanto a la sexta y última función Dalvin apareció en el escenario a las 10:10 p.m. con camisa roja, pantalón azul y blanco, y la tradicional pava puertorriqueña, al unísono de los primeros acordes de guitarra.

Acompañado por ocho músicos que también tenían una pava por sombrero, provocó inmediatamente los gritos y aplausos de la concurrencia que aguardaba emocionada por su presentación.

Agradecido por el apoyo de su fanaticada en Puerto Rico inició su show con el tema “Por ti”, seguido de “Duele”, “Qué fue lo que me hiciste” y “Mi Reina”, uno de sus primeros éxitos y coreado a pulmón por sus fans.

El espectáculo permitió que el exponente de la bachata recorriera parte del repertorio que ha impulsado su ascendente carrera logrando además una conexión con los presentes.

Su banquete musical continuó con letras como “Amor Artesanal”, “Que seas feliz”, “Menor”, “Pasa cantando”, “Sin Alma y Sin Bandera”,“Me Diste la espalda” y “Alma rota”.

En su repertorio no podía faltar “Me dejaste”, “Por una mentira” y uno de sus éxitos “Chiquilla Bonita”, cuyo vídeo en Youtube cuenta con 50 millones de vistas lo que se puede evidenciar al entrar a la red social del artista.

El bachatero, que se mantuvo parlanchín con su fanaticada, fue cerrando su concierto con temas como “Amnesia” con el que parecía se despediría a eso de las 11:57 p.m.

A eso de la medianoche presentó a cada uno de sus músicos para luego despedirse con una de las composiciones favoritas de sus fans, “Tesoro Perdido” que es otro tema cuyo vídeo musical tiene en YouTube 53 millones de vistas.

Reconocen su nuevo récord

Dalvin, con apenas 23 años de edad llegó por primera vez en concierto a Puerto Rico respaldado por un fenómeno poco habitual: seis funciones vendidas en el Coca-Cola Music Hall, programadas para los días 10, 11, 13, 14, 15 y 19 de septiembre.

El espectáculo fue producido por Plug & Play, presidida por Vitico Roque, y Chad Events, de Rolando Santa, empresarios que apostaron por la presentación del artista en Puerto Rico.

La gerente del Coca- Cola Music Hall, Arleene Pérez, entrega el reconocimiento al joven Dalvin.
La gerente del Coca- Cola Music Hall, Arleene Pérez, entrega el reconocimiento al joven Dalvin. (Suministrada)

En tanto, previo a su concierto, el artista recibió un reconocimiento por parte de la gerencia del Coca-Cola Music Hall con sus emblemáticas botellas y una placa conmemorativa tras alcanzar un récord de ventas.

“Queríamos resaltar de una manera especial este momento que vivimos en Coca-Cola Music Hall junto a Dalvin La Melodía y su equipo. Alcanzar seis funciones de un mismo artista representa un nuevo récord y un logro significativo para el recinto. La entrega de estas placas y botellas conmemorativas nos permite celebrar el récord alcanzado tras su primera visita a Puerto Rico, así como reconocer a todos los que hicieron posible estas presentaciones. Nos honra que este logro forme parte de la historia del artista y del venue y poder compartir esta celebración con quienes fueron parte de este gran momento”, expresó Arleene Pérez, gerente general del Coca-Cola Music Hall, facilidad administrada por Legends Global.

“Cerrar estas seis funciones con todas las localidades vendidas es un momento que difícilmente vamos a olvidar. Cuando apostamos por traer a Dalvin por primera vez en concierto a Puerto Rico, confiábamos en su talento y en la conexión que ya tenía con el público, pero la respuesta superó todas nuestras expectativas. Hoy culminamos esta etapa con seis noches llenas y con el reconocimiento del Coca-Cola Music Hall mediante la entrega de esta placa y sus emblemáticas botellas conmemorativas, que simbolizan un logro que quedará para siempre en la carrera de Dalvin y también en nosotros como productores. Agradecemos profundamente al público de Puerto Rico por respaldar nuestra apuesta desde el primer día, al Coca-Cola Music Hall por recibirnos durante estas seis noches y a todo el equipo que trabajó incansablemente para hacer posible este éxito”, expresaron los productores Vitico Roque, presidente de Plug & Play Entertainment, y Rolando Santa, de Chad Events en declaraciones escritas.

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