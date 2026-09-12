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Dalvin “La Melodía” brilla en su segundo concierto en Puerto Rico junto a Farruko y Melina León

El bachatero dominicano cumplió el sueño de cantar junto a “El Talento del Bloque”

12 de septiembre de 2026 - 3:55 PM

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El reguetonero Farruko y la cantante Melina León se unieron a la velada musical de Dalvin "La Melodía" en el Coca- Cola Music Hall, con sus respectivas actuaciones. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El bachatero dominicano Dalvin “La Melodía”, de apenas 23 años, vivió uno de los momentos más importantes de su carrera durante la segunda de sus seis funciones consecutivas en el Coca-Cola Music Hall, al compartir escenario con Farruko, uno de los artistas que admira desde hace años.

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La noche del viernes también contó con la participación especial de Melina León, quien interpretó junto a Dalvin el tema “Te lo agradezco” y le expresó sus bendiciones al finalizar la actuación.

La aparición de Farruko desató la euforia del público cuando ambos cantaron “Qué fue lo que hiciste”. El artista urbano también interpretó “Delincuente” y “Real Guerrero”, canción con la que Dalvin aseguró sentirse identificado. Emocionado, expresó que cantar junto a Farruko era un sueño cumplido.

Durante casi dos horas de espectáculo, Dalvin recorrió los mayores éxitos de su repertorio, entre ellos “Por ti”, “Mi Reina”, “Me dejaste”, “Amor Artesanal”, “Chiquilla Bonita”, “Amnesia” y “Tesoro Perdido”, esta última utilizada para cerrar la velada cerca de la medianoche.

El cantante agradeció el respaldo del público puertorriqueño y destacó el cariño recibido desde su llegada a la isla. La respuesta de los asistentes confirmó el fenómeno que ha generado el artista, quien logró vender las seis funciones programadas en el recinto.

El reguetonero Farruko y la cantante Melina León se unieron a la velada musical de Dalvin "La Melodía" en el Coca- Cola Music Hall, con sus respectivas actuaciones.El cantante de bachata dominicano cumplió su sueño de cantar junto a Farruko en la segunda de sus seis funciones. "Para mí es un honor participar con él. Soy fanático. Lo veía por televisión y redes, y hoy se cumplió ese sueño...", fueron las palabras de Dalvin sobre Farruko.
1 / 8 | Dos invitados de lujo en la segunda función de Dalvin "La Melodía" en Puerto Rico . El reguetonero Farruko y la cantante Melina León se unieron a la velada musical de Dalvin "La Melodía" en el Coca- Cola Music Hall, con sus respectivas actuaciones. - Suministrada
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FarrukoMelina LeónConciertoCoca Cola Music Hall
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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