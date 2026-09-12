Dalvin “La Melodía” brilla en su segundo concierto en Puerto Rico junto a Farruko y Melina León
El bachatero dominicano cumplió el sueño de cantar junto a “El Talento del Bloque”
12 de septiembre de 2026 - 3:55 PM
12 de septiembre de 2026 - 3:55 PM
El bachatero dominicano Dalvin “La Melodía”, de apenas 23 años, vivió uno de los momentos más importantes de su carrera durante la segunda de sus seis funciones consecutivas en el Coca-Cola Music Hall, al compartir escenario con Farruko, uno de los artistas que admira desde hace años.
La noche del viernes también contó con la participación especial de Melina León, quien interpretó junto a Dalvin el tema “Te lo agradezco” y le expresó sus bendiciones al finalizar la actuación.
La aparición de Farruko desató la euforia del público cuando ambos cantaron “Qué fue lo que hiciste”. El artista urbano también interpretó “Delincuente” y “Real Guerrero”, canción con la que Dalvin aseguró sentirse identificado. Emocionado, expresó que cantar junto a Farruko era un sueño cumplido.
Durante casi dos horas de espectáculo, Dalvin recorrió los mayores éxitos de su repertorio, entre ellos “Por ti”, “Mi Reina”, “Me dejaste”, “Amor Artesanal”, “Chiquilla Bonita”, “Amnesia” y “Tesoro Perdido”, esta última utilizada para cerrar la velada cerca de la medianoche.
El cantante agradeció el respaldo del público puertorriqueño y destacó el cariño recibido desde su llegada a la isla. La respuesta de los asistentes confirmó el fenómeno que ha generado el artista, quien logró vender las seis funciones programadas en el recinto.
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