Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
12 de septiembre de 2026
91°Bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El aeropuerto de Nashville inicia el proceso para cambiar el nombre al de Dolly Parton

Falleció el pasado 25 de agosto a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer

12 de septiembre de 2026 - 12:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dolly Parton (Andres Kudacki)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Junta de Comisionados de la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville (MNAA) votó por unanimidad en las últimas horas modificar su política de denominación y comenzar el proceso formal para rebautizar el Aeropuerto Internacional de Nashville en honor a la recién fallecida leyenda de la música country Dolly Parton.

RELACIONADAS

La decisión, adoptada por 6 votos a favor y ninguno en contra el viernes, supone el primer paso de una iniciativa multifacética para rendir tributo a la cantante, fallecida el pasado 25 de agosto a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer.

Aunque el nombre definitivo aún no se ha determinado, la junta directiva señaló a través de un comunicado que trabaja en estrecha colaboración con las partes correspondientes para definir “cuidadosamente cómo se incorporarán el nombre y el legado de Dolly Parton” en las instalaciones.

“Prevemos contar con planes más concretos en los próximos meses para informar sobre las siguientes etapas y la implementación”, anota el comunicado.

Nacida en Tennessee en enero de 1946, Parton se instaló en Nashville en 1964, donde forjó una histórica carrera musical y una prolífica labor filantrópica que la convirtieron en uno de los máximos iconos culturales del estado y del país.

Dolly Parton tenía 80 años. La actriz murió por complicaciones de salud. Fue una de las cantantes más populares en Estados Unidos.
1 / 12 | Adiós a Dolly Parton: la eterna "reina del country". Dolly Parton tenía 80 años. - Timothy D. Easley
Tags
NashvilleDolly Parton
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 12 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: