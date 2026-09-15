Dalvin “La Melodía” tuvo de invitados a Ken-Y y El Blachy en su cuarta función en el Coca-Cola Music Hall

El cantante de bachata dominicano Dalvin “la Melodía” tuvo de invitados en su cuarta función del lunes al reguetonero Ken-Y y a su paisano El Blachy, quien también estuvo el domingo.

Con un recinto repleto en el Coca-Cola Music Hall, el público recibió con euforia a Ken-Y, con quien el bachatero interpretó el tema “Qué fue lo que me hiciste”.

Ken-Y aprovechó su actuación musical ante el enérgico público para deleitarlo con sus canciones como “Tengo un amor”.

En tanto, El Blachy, el segundo invitado de la noche, conectó con el público de Dalvin “la Melodía” para cantar juntos “Alma rota” que fue coreada por la audiencia.

Tal como lo hizo el domingo, El Blachy interpretó uno de sus éxitos, “Hola perdida” en la que los presentes cantaron de principio a fin. Además, añadió el éxito “Me mataron” que popularizó junto a Elvis Crespo.

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En cuanto a esta cuarta función, de las seis que tiene en el recinto, Dalvin “la Melodía” apareció en la tarima a las 9:10pm cuando las luces se apagaron y comenzaron a escucharse los primeros acordes de guitarra.

Luciendo vestimenta color negro, el artista estuvo acompañado por ocho músicos, con los que provocó inmediatamente los gritos y aplausos de la concurrencia que aguardaba emocionada por su presentación.

Agradecido por el apoyo de su fanaticada en Puerto Rico inició su “show” con el tema “Por ti” y “Duele” que para ser un lunes los presentes cantaron y bailaron desde sus asientos.

Luego entonó “Ya Me Enteré”,pero antes dijo que “me gustaría que todo aquel que se lo sepa que lo cante conmigo. Este tema va dedicado para todas esas mujeres bellas que están por ahí. Una buya a las mujeres…”, dijo.

Prosiguió con “Mi Reina”, uno de sus primeros éxitos y coreada a pulmón por sus fans. Seguido, vocalizó “Me dejaste” dedicándolo a “las personas que estaban enamoradas que los dejaron plantados. Este tema se lo dedico a un amigo mío por ahí, que tiene un par de días aquí. Se metió a la vida del solterismo. Wow!”.

El espectáculo permitió que el exponente de la bachata recorriera parte del repertorio que ha impulsado su ascendente carrera logrando además una conexión con los presentes.

Su banquete musical continuó con letras como “Menor”, “Suéltenla”, “Sin Alma y Sin Bandera” y “Me Diste la Espalda”, “Así Se Vende” y “Por una mentira”.

En su repertorio no podía faltar uno de sus éxitos “Chiquilla Bonita”, cuyo vídeo en YoutTube cuenta con 50 millones de vistas lo que se puede evidenciar al entrar a la red social del artista.

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El bachatero que se mantuvo parlanchín con su fanaticada fue cerrando su concierto con temas como “Amnesia” con el que parecía se despediría.

A eso de las 10:45 p.m. interpretó una de las composiciones favoritas de sus fans, “Tesoro Perdido” que es otro tema cuyo vídeo musical tiene en YouTube 53 millones de vistas.

Dalvin “la Melodía”, con apenas 23 años llegó por primera vez en concierto a Puerto Rico respaldado por un fenómeno poco habitual: seis funciones vendidas en el Coca-Cola Music Hall, programadas para los días 10, 11, 13, 14, 15 y 19 de septiembre.