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Phil Collins llora al ser admitido como solista en el Salón de la Fama de Rock and Roll

El músico de 75 años subió a recoger su premio apoyándose en dos bastones, mientras el público le dedicaba una ovación

15 de noviembre de 2026 - 2:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Phil Collis interpretó sus canciones desde una silla debido a problemas de salud y una operación en la espalda.
Phil Collins tiene 75 años. (Andre Kang)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Londres - El músico británico Phil Collins, fundador de Genesis y luego con una exitosa carrera en solitario, rompió a llorar anoche en Los Ángeles cuando fue admitido en el Rock and Roll Hall of Fame por sus logros como solista, según destaca la prensa inglesa.

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Collins, de 75 años, subió a recoger su premio apoyándose en dos bastones, mientras el público le dedicaba una sentida ovación. Collins, uno de los bateristas más famosos de todos los tiempos, no puede tocar los tambores desde 2022 por graves complicaciones de salud que incluyen lesiones en la espalda y brazo -causadas por décadas de práctica con ese instrumento-, además de cinco operaciones de rodilla que tuvo que pasar.

Al dirigirse al auditorio de la llamada ‘ceremonia de inducción’ (o de admisión), Collins dijo: “Cuando crecí, todo lo que quería era tocar la batería. Todo lo demás no ha sido sino un feliz accidente”.

“No puedo creer, cuando miro hacia atrás, lo que ha sido mi vida”, y para no sonar muy dramático, añadió: “Aún no habéis oído lo último de mi”.

El músico ya estaba en el Rock and Roll Hall of Fame desde 2010, pero como parte del grupo Genesis, que lideró junto a Peter Gabriel y estuvo en activo entre 1975 y 1998, aunque posteriormente sus miembros volvieron a juntarse esporádicamente para algunos actos o conciertos puntuales.

La ceremonia trajo numerosos nombres británicos como nuevas entradas al Hall of Fame, entre ellos Sade, Oasis, Billy Idol, New Order o Iron Maiden, pero muchos de ellos no acudieron a la ceremonia y se conformaron con mandar un mensaje.

Tags
MúsicaRock and RollSalón de la Fama del Rock
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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