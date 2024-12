Un documental reivindica la figura de Phil Collins

En 2007 el músico sufrió una lesión en la columna, de la que no se pudo recuperar. “Si un día me despierto y puedo sostener un par de baquetas, entonces lo intentaré. Pero siento que he gastado todas mis millas aéreas”, señala. “Todavía lo estoy asimilando un poco... He pasado toda mi vida tocando la batería y de repente no poder hacerlo es un shock “, reconoce.