Wisin abre tercera función de “La Universidad del Perreo” en el Choliseo

El exponente urbano Wisin celebró exitosamente la segunda graduación colectiva de su espectáculo “La Universidad del Perreo” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y anunció una tercera función del espectáculo.

La tercera función será el martes, 5 de enero de 2027. Los boletos para el concierto estarán disponibles a partir del lunes, 16 de noviembre a las 10:00 a.m. a través de Ticketera.

El ícono del género urbano inició su concierto con los éxitos “Saoco”, “Gistro amarillo”, “Paleta”, “Mami no me dejes solo”, “Como antes”, “Vacaciones” y “Duele el corazón”.

Wisin situó al Coliseo de Puerto Rico como la pista de perreo más grande de la isla con un espectáculo de casi tres horas. Cabe destacar que, como preámbulo al espectáculo, el público comenzó a disfrutar de la experiencia y los clásicos del reguetón con DJ Nelson.

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El sonido del timbre alertó a los asistentes que comenzaría una nueva lección de perreo pesado con el primer invitado de la segunda función Tempo.

Luego de interpretar algunos de sus éxitos, Wisin regresó al escenario para expresar su agradecimiento y relató “a finales de los 90, empezamos hacer un disco llamado “Los Reyes del Nuevo Milenio”, los que nos dijeron que sí, fueron Baby Rasta y Gringo y Tempo, así que tú te merecías estar aquí, gracias por la oportunidad”.

1 / 12 | Wisin y sus invitados ofrecieron una cátedra de reguetón en el Choliseo. Con una entrada cargada de energía, Wisin dio inicio a la primera graduación de La Universidad del Perreo en el Coliseo de Puerto Rico. El artista abrió la velada interpretando una serie de éxitos que rápidamente pusieron de pie al público y marcaron el tono festivo de una noche repleta de sorpresas. - Suministrada 1 / 12 Wisin y sus invitados ofrecieron una cátedra de reguetón en el Choliseo Con una entrada cargada de energía, Wisin dio inicio a la primera graduación de La Universidad del Perreo en el Coliseo de Puerto Rico. El artista abrió la velada interpretando una serie de éxitos que rápidamente pusieron de pie al público y marcaron el tono festivo de una noche repleta de sorpresas. Suministrada Compartir

El espectáculo que contó con efectos especiales, un grupo de baile de 12 bailarines y el equipo de producción de Paco López y No Limit Entertainment, continuó con los temas “Barría”, “Vaquera”, “La Rockera”, “En la disco”, “Ahora es”, “Mírala bien”, “Sexy Movimiento” y “Nadie como tú”. Por su parte, “Malandro”, la mascota oficial de la Universidad del Perreo se hizo sentir al recorrer y bailar en diferentes áreas del recinto.

Wisin cumplió su promesa por segunda ocasión de convertir el Coliseo de Puerto Rico en la discoteca de reguetón más grande en Puerto Rico al incluir en su repertorio los temas “Sácala”, “La pared”, “Abusadora”, Pam Pam”, “Besos Mojados”, y “El teléfono”.

El desfile de artistas invitados continuó con la participación de Chezina, Yaviah y Baby Rasta y Gringo, quienes repitieron la cátedra de la primera noche con una selección de sus grandes éxitos. Cabe destacar que Chezina interpretó “Rewind Selecta”, uno de los temas que formó parte de la más reciente producción de Wisin “La Universidad del Perreo”

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El reguetonero de Cayey destacó el legado de Baby Rasta y Gringo, mientras que ellos por su parte, demostraron su admiración al expresar “ellos los hicieron mejor que nosotros”, en referencia al dúo de la historia Wisin y Yandel.

Las sorpresas de los artistas invitados continuaron con Farruko, con quien interpretó “Passion Whine” y estrenó un tema inédito. El espectáculo de Wisin continuó con la canción “Mi niña” junto a Myke Towers.

Posteriormente, Wisin le dio la bienvenida al escenario a Jhayco, para interpretar los temas “Imaginaste” y “Fiel”. Luego de su presentación de éxitos, el invitado expresó “primeramente quiero agradecer a Wisin, por ser una gran inspiración para mí, es un genio creativo, es un arte, tremenda persona, lo amo mucho, felicidades, te lo mereces. Puerto Rico, un aplauso para Wisin, que ha permitido que artistas como yo, puedan inspirarse y puedan decir yo también puedo llegar aquí”.

Wisin demostró su acostumbrado dominio escénico y conexión con el público al interactuar en múltiples ocasiones para medir los niveles de energía de estos. Cabe destacar que el artista expresó su orgullo de ser puertorriqueño, y aseguró el futuro del reguetón está en buenas manos, en referencia a los relevos de los nuevos talentos del género.

Otro de los momentos memorables de la noche fue cuando reconoció la presencia de su madre y expresó: “Te amo, estoy aquí por ti, gracias por todo lo que has hecho por mí, Dios te bendiga, estoy aquí por ti, acuérdate de eso, gracias por tus sacrificios”.

También formaron parte del repertorio de La Universidad del Perreo los éxitos “Algo me gusta de ti”, “Pegao” y “Rakata”.