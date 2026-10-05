Wisin llevará la Universidad del Perreo al Coliseo de Puerto Rico

Este lunes se informó que “La Universidad del Perreo” de Wisin llega al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el viernes, 13 de noviembre de 2026, en una única función que promete convertir el Choliseo en la pista de reguetón más grande de la isla.

Precisamente, el artista publicó hoy, lunes, un video en sus redes sociales para anunciarlo, en el que recibe mensajes telefónicos por parte de estas tres figuras, quienes al profesor Sandunga le hacen la petición sobre la necesidad de “un concierto urgente”.

Ahora Wisin llega al Choliseo con una sola promesa: perreo del bueno, reguetón pesado y una noche para la historia.

“Porque en esta universidad todos somos estudiantes y todos queremos regresar a clases. Por eso, la Universidad del Perreo llega con boletos a precio de estudiante desde $20, haciendo que nadie tenga excusa para quedarse fuera de esta graduación colectiva del reguetón”, expresa la comunicación.

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Los boletos salen a la venta este martes, 6 de octubre a las 10:00 a.m. a través de Ticketera. “La matrícula será limitada y la clase no se repite. Viernes, 13 de noviembre de 2026. Coliseo de Puerto Rico”, enfatiza.

Esto se informó al mismo tiempo en que trascendió hoy que Wisin firmó con WME para su representación en todas las áreas, según lo anunció a través de Billboard, medio al que le indicó que estaba emocionado de contar con un equipo que entienda su “visión en evolución y esté completamente a bordo”.

“Después de haber ayudado a dar forma al sonido global y al impacto del reguetón, estoy listo para expandirme más allá de la música y conectar con nuevas audiencias, mercados y oportunidades alrededor del mundo”, dijo en la revista.