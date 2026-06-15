Sorprenden a Manny Manuel con la corona de Orgullo Boquerón 2026
El merenguero no esperaba la distinción en el festival LGBTQ+
15 de junio de 2026 - 11:58 AM
15 de junio de 2026 - 11:58 AM
El festival Orgullo Boquerón 2026 se celebró el pasado fin de semana en Cabo Rojo, conglomerando a miles en el evento de la comunidad LGBTQ+ más grande de Puerto Rico.
Para sorpresa de los asistentes y del propio artista, parte del cierre del festival incluyó ayer, domingo, la coronación del Rey Orgullo Boquerón 2026. El cantante Manny Manuel, quien se presentó en el escenario del festival fue sorprendido con la coronación y la distinción del Rey Orgullo Boquerón 2026 en plena tarima.
Con el humor que caracteriza a Manny Manuel, el merenguero recibió la coronación, mientras el presentador Bryan Villarini lo proclamaba: “Rey absoluto de Orgullo Boquerón 2026″.
“Solo vine a cantar y hacer mi trabajo. No esperaba tanto cariño y muestras de afecto. Incluso este título de Rey, que para mí significa un compromiso muy grande con mi comunidad que amo tanto. Bastante hemos luchado para seguir hacia adelante y tener un espacio en la sociedad”, comentó el llamado “Rey de corazones” al bajarse de la tarima y ser entrevistado por Villarini.
“Me siento halagado por las personas mayores, pero venir ese cariño directamente por la comunidad a la que pertenezco y me silencié por tantos años y en el momento en que lo grité... ahora con mi esposo es sentirse libre. Estas personas sienten y seguimos sintiendo”, sostuvo el merenguero.
Manny Manuel se presentará el 17 de octubre con su concierto “Rey de corazones” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
La cantante Choco Orta fue la madrina del festival en honor a su trayectoria, de más de cuatro décadas y el joven cantante Cristian Diana fue el padrino por su destacada participación en la competencia de canto Objetivo Fama 2025.
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