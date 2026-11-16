Estos son los finalistas de Objetivo Fama 2026

La edición de Objetivo Fama 2026 ya tiene a sus finalistas.

Durante la undécima gala del reality show que transmite Telemundo quedaron definidos los cuatro participantes que integran el cuadro de finalistas: David, Valeria, Jay.L y Stephanie. Uno de ellos será el gran ganador de la octava temporada de la competencia de canto.

La gala final será el próximo 22 de noviembre en el Distrito T- Mobile en San Juan.

Tony y Mike, por su parte, se despidieron en la noche del domingo de la competencia de canto. La evaluación de los semifinalistas estuvo a cargo de Ana Isabelle y Héctor “The Playmaker” Torres, junto a dos jueces invitados; el cantautor español Marcos Llunas y la modelo y empresaria Maripily Rivera, quienes se unieron al panel en esta noche decisiva. Estos jueces se unieron ante la ausencia de Norberto Vélez y Cristina Esutace, esta última que no pudo llegar a la gala por las cancelaciones de vuelos en los Estados Unidos.

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La gala abrió con los seis semifinalistas interpretando juntos el éxito “Color esperanza”, de Diego Torres, en una presentación que marcó el inicio de una noche determinante. Posteriormente, cada participante tuvo la oportunidad de defender su lugar en la competencia con una interpretación individual.

Objetivo Fama (WILL OMAR)

Stephanie presentó “El espejo”, de Yuri; Mike interpretó “Si tú supieras”, de Alejandro Fernández; Jay.L llevó al escenario “Sobreviviré”, de Mónica Naranjo; Tony puso el ritmo con “Aparentemente”, de Tony Vega; Valeria cantó “Abrázame fuerte”, de Lourdes Robles; y David interpretó “Vida”, de Marcos Llunas.

Tras las presentaciones individuales, se reveló los nombres de los finalistas y los eliminados. Cada participante seleccionado regresó al escenario para interpretar un segundo tema, convirtiendo el anuncio de los resultados en nuevas oportunidades para mostrar su talento.

Stephanie regresó con “Evidencias”, de Ana Gabriel; David interpretó nuevamente “Castillo azul”, de Ricardo Montaner; Valeria presentó “Dicen que soy”, de La India; y Jay.L cerró la ronda con “Preso”, de José José.

Objetivo Fama (WILL OMAR)