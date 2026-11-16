Los García celebran 50 años de historia con un maratón televisivo en Telemundo

Cincuenta años de risas, personajes inolvidables e historias que forman parte de nuestra cultura popular es lo que se celebrará con la programación especial de “Los García” a través de Telemundo Puerto Rico.

La emblemática comedia familiar boricua conmemora su 50 aniversario el domingo, 13 de diciembre, con un maratón de capítulos de la serie original acompañado por entrevistas y anécdotas con sus protagonistas originales, y un especial de Navidad que reunirá a las distintas generaciones de esta querida familia televisiva.

La serie creada por el fenecido Tommy Muñiz, conquistó al público durante las décadas de 1970 y 1980 mostrando las vivencias de Juan, Teresa, Ginnie, Junito, Godofredo y los demás personajes del vecindario de Parque Florido. Sus enredos familiares, diálogos ingeniosos y situaciones cargadas de picardía hicieron de “Los García” un retrato de las costumbres y relaciones sociales de la época, convirtiéndola en un referente de las producciones puertorriqueñas de mayor alcance.

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Una nueva generación de Los García se presentó exitosamente en los escenarios teatrales como parte de la celebración del centenario del nacimiento de Muñiz. Su acogida confirmó que el interés por las historias de Parque Florido permanece todavía vivo entre los puertorriqueños.

Ahora, la celebración de sus cinco décadas marca un nuevo encuentro con el público. Telemundo se convertirá también en La Casa de Los García, con una programación que recuperará los episodios más recordados de la serie y presentará una nueva historia familiar ambientada en la Navidad.

Una de las grandes sorpresas de esta celebración será el regreso a la televisión de Gina Beveraggi interpretando a Ginnie. Su participación es uno de los momentos más esperados de la nueva producción tras estar varios años alejada de la pantalla chica.

A esta reunión familiar se suma la participación especial de las reconocidas actrices puertorriqueñas Marilyn Pupo y Noelia Crespo, quienes se integran al elenco como parte de las nuevas situaciones que vivirán Los García en este especial de aniversario.

“Celebrar los 50 años de Los García es una emoción muy especial para mí. Me llena de orgullo mantener viva la creación de don Tommy Muñiz, mi papá, retomando la producción de un programa que logró entrar en los corazones de tantas familias. Y como Godofredo, regresar a compartir con el elenco y llevarle otra historia más de esta icónica familia es un regalo extraordinario. Este especial es nuestra manera de agradecer el cariño del público, de recordar a quienes hicieron posible esta historia y de compartir con nuevas generaciones el humor y las tradiciones que nos identifican como puertorriqueños”, expresó Rafo Muñiz, productor del especial y quien retoma su recordado personaje de Godofredo.

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Bajo el concepto “Las mismas risas. La misma familia. Siempre boricua”, la programación comenzará con el “Maratón Los García”, una selección de los capítulos más recordados de la serie.

Los televidentes podrán disfrutar nuevamente de las ocurrencias de Juan, Teresa, Ginnie, Junito, Godofredo y los demás personajes que hicieron del vecindario de Parque Florido un escenario familiar para todo Puerto Rico.

Los episodios presentan un retrato de la sociedad puertorriqueña en la década de los setenta y principios de los ochenta, sus costumbres, tradiciones, relaciones familiares y formas de convivencia. Esta transmisión permitirá, además, que nuevas generaciones conozcan la producción que hizo de nuestra vida cotidiana una fuente inagotable de comedia.

“Los García representan una época extraordinaria de nuestra televisión, en la que el talento puertorriqueño logró contar nuestras propias historias con personajes llenos de picardía y situaciones que reflejaban nuestra manera de vivir. Esta transmisión es también un reconocimiento a la visión de Tommy Muñiz y a todos los artistas que hicieron posible una producción que continúa provocando risas y trasciende generaciones. Queremos que el público vuelva a disfrutar de aquellos capítulos inolvidables y que las nuevas generaciones descubran por qué Los García siempre serán parte de nuestra historia”, expresó Migdalia Figueroa, presidenta y gerente general de Telemundo Puerto Rico.

La celebración continuará en la noche con dos programas especiales para celebrar los 50 años: “Navidad en familia Los García” y “Anécdotas que viven”; horarios que serán anunciados más adelante.

Estrenada en 1976, “Los García” se convirtió en un referente de la televisión nacional gracias a su manera de retratar las costumbres, las relaciones familiares y la vida cotidiana de los puertorriqueños.