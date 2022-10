La presentadora de televisión Alexandra Fuentes admira la determinación que tiene su colega y productor Rafo Muñiz. Este, por su parte, admira de la también actriz y productora que, además de talentosa, es una mujer auténtica; que lo que proyecta frente a la cámara es lo mismo que muestra en la cotidianidad, fuera del lente.

Esta característica, Rafo la compara con la personalidad de su padre, el legendario actor y productor don Tommy Muñiz, quien fue el artífice del exitoso programa familiar “Los García” para la década de 1970.

Por eso, cuando Alexandra junto a su esposo David Bernier le propuso la idea de revivir a “Los García” y llevarlos al teatro, el hijo del legendario productor acepta que, aunque tanto a él como a sus hermanos les dio un poco de ansiedad, por precisamente su padre no estar presente, todo se disipó y están felices de emoción a pocos días de estrenar la pieza teatral este próximo sábado en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes, que se da en el marco de los 100 años de Tommy Muñiz.

“El huracán Alexandra es de lo mejor que nos ha pasado, no solamente a los compañeros actores y a los que estamos envueltos en la producción, sino que a Puerto Rico. La poca ansiedad que teníamos se ha ido disipando, no nos dejó ni lluvia. Estoy seguro que nos va a dejar lluvia, pero de lágrimas en los ojos de emoción, cuando nosotros tengamos la oportunidad y suene por primera vez el sábado el tema de ‘Los García’ y se levante el telón”, expresó el intérprete de “Godofredo” mientras resaltó la fogosidad, el entusiasmo y la preocupación de la productora para que las cosas queden extraordinarias.

Para quien le llena de honor y gratitud poder ser vista como una hija adoptiva de la familia Muñiz, se ha tratado de un proceso de aprendizaje, que a la vez la llena de muchas emociones el que ella y Rafo se hayan cruzado en el camino para concretar este proyecto que llevará como espectadores a mayores, grandes y a chicos al teatro.

“Además de que Rafo ha sido un excelente compañero de escena, es un gran maestro. A través de él he aprendido a conocer más a Don Tommy y a su legado. Así que nosotros como familia, los Bernier Fuentes estamos felices de estar compartiendo y que la familia Muñiz nos dé el privilegio de poder ser parte de esta puesta en escena”, dijo la presentadora de “Alexandra a las 12″, que transmite Telemundo.

Rememorar la nostalgia de “Los García” y traerla a la actualidad es el reto principal no solo para este binomio de productores que la protagonizan, sino para los guionistas y el director de esta pieza, por lo que indican que ha sido un asunto que se ha cuidado muy bien. Ya sean “Los García” de varias décadas o los del presente, estas guardan en común el hecho de que cualquier familia puertorriqueña se podrá identificar y verse reflejados en los integrantes que la componen.

“Se ha buscado la manera de que esta familia del 2022 no se desapegue de esa familia que en los 80 se presentaba a través de Los García. Va a haber recuerdos, van a haber sorpresas. Va a estar Don Tommy ‘presente’ y muchas de las cosas que vieron en aquel momento, las van a ver en estos nuevos García”, manifestó la madre de Adrián y Miranda Bernier, quienes también forman parte del elenco en la comedia teatral con seis funciones el 8, 9, 14, 15 y 16 de octubre.

Como madre, asegura que esto representa un reto mayor, no solamente porque tiene que estar al pendiente de su desempeño en escena y de que esté todo como quiere, sino que también requiere estar atenta de sus talentosos vástagos.

“Ellos son muy responsables con el libreto, la utilería, la escena, la obra, los compañeros. Ellos han crecido en este ambiente y saben lo que supone, pero como mamá no deja de darme estrés. Ellos saben que tienen que hacer su trabajo en excelencia, que hay cosas pueden pasar en el escenario, que hay que resolver y seguir hacia adelante con alegría. Hay un grupo extraordinario de actores, nos hemos apoyado, estamos trabajando bien bonito. Es un ambiente de camaradería maravilloso y eso es lo que queremos que la gente vea cuando suba el telón”, dijo la intérprete de “Ginny”.

Mientras que en el caso de Rafo, ve como un regalo poder trabajar junto a su hija Camelia Muñiz, quien interpretará el papel de “Teresita”, su hija también en la pieza teatral, quien recientemente se graduó de teatro de Playwrights Horizons Theatre School en New York University y se estará estrenando en Puerto Rico oficialmente como actriz con esta obra.

“Yo nunca pensé que iba a tener la oportunidad de trabajar con Camelia y que ella tuviera la oportunidad de lucir frente a un monstruo, una persona gigantesca como Alexandra Fuentes en escena. Camelia aprende de ella y ha ido perdiendo unos miedos naturales que tienen las actrices jóvenes. Y más aún que ella viene a aprender a actuar en inglés, porque toda su formación fue en Estados Unidos”, contó.

Aunque por ahora están concentrados en Puerto Rico, eventualmente visualizan llevar la obra teatral al estado de Florida.

Procura el balance

Son muchos sombreros los que posee Alexandra, y la pregunta constante entre el público es “¿y cómo lo hace?”. Ahora mismo está deseosa de estrenar, pues ha sido más de un mes de mucho ensayo, en el que la rutina de todos en su hogar se ha tambaleado un poco.

“Procuro el balance. Al integrar a mis nenes, pues la cosa se hace un poco más fácil en ese sentido. Algo que tengo a mi favor es que tengo un marido maravilloso. Tengo un esposo que me ayuda, que me protege, que está pendiente, que también tiene mucho trabajo en su clínica dental, pero que también está de lleno en ‘Los García’. Y pues es ese balance, la combinación de David, mis hijos están felices con el proyecto, tengo un extraordinario compañero socio en esto, y pues uno va poco a poco. Por las mañanas estoy tratando de entrenar para hacer el maratón de Nueva York, así que si llego a la milla 22 va a ser por culpa de Rafa Muñiz”, chistó al final.

Más proyectos en conjunto

Como todo equipo ganador, nuevas ideas y planes surgen en conjunto para continuar concretando proyectos. Uno de ellos es poder contar la historia desde el éxito, del creador de Menudo, Edgardo Díaz, y ahí quiero participar. Quiero tener a alguien como Alexandra narrando porque pienso que es un ‘docu series’. Creo que Edgardo Díaz se merece que nuestra generación, la mía y la de ella, que tiene 20 años de diferencia, contemos el momento más grande de Puerto Rico como industria, que fue cuando de ese genio que se llama Edgardo Díaz, nació Menudo y sin Menudo, no había Chayanne ni Ricky Martin, ni Daddy Yankee, ni Bad Bunny y quizás no estaríamos nosotros. Así que quiero contar cuentos”, manifestó Rafo.

Asimismo, el productor reveló que le gustaría llevar el proyecto de “Los García” a una película familiar, que les permita exportar, especialmente el talento de Alexandra. “El talento que ella tienen hay que exportarlo. Mi papá y Paquito Cordero, quien era mi padrino, no hubieran permitido que Alexandra no se exportara. Hubieran hecho lo imposible. Ella necesita exportar ese talento. Puerto Rico necesita que ella exporte ese talento y los que me conocen saben que yo no lo digo si no lo siento”, recalcó.