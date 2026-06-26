Nicole Marie Colón: “En paz y satisfecha con el trabajo realizado”

Los sueños no tienen fecha de caducidad, y la trayectoria de Nicole Marie Colón Rivera en Miss Universe Puerto Rico 2026 es la prueba viviente de ello. Tras competir con orgullo en años anteriores, la presentadora y profesional de las relaciones públicas regresó al escenario con el nombre de su natal Aibonito en su pecho para demostrar que la verdadera corona se forja con madurez, carácter y una voluntad inquebrantable.

En una noche histórica celebrada en el Centro de Bellas Artes Ángel O. Berrios de Caguas, Miss Aibonito 2026, brilló con luz propia al consagrarse como la tercera finalista del certamen local. Con una impecable respuesta final sobre el propósito de las plataformas de belleza y una pasarela magistral, la comunicadora cautivó tanto al jurado como al público.

De esta forma, Colón cerró con broche de oro un capítulo de pura autenticidad y entrega en su carrera. Precisamente, esta tarde, la animadora reapareció en sus redes sociales con un mensaje que confirmó lo anterior.

“Cerrar esta etapa exactamente como la comencé: siendo yo. Ha sido un camino maravilloso, lleno de aprendizajes, retos y momentos que llevaré siempre en el corazón. Pero, sobre todo, ha sido un camino que me permitió conectar con tantas personas, inspirar desde mi verdad y rodearme de seres humanos extraordinarios que creyeron en mí, apostaron por mis sueños y me impulsaron a convertirme en una mejor versión de mí misma”, comenzó.

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Al pasar revista sobre cada experiencia, la modelo piensa en lo vivido. “En cada ensayo, cada conversación, cada abrazo, cada palabra de aliento y cada paso que me transformó. El plan de Dios siempre ha sido perfecto. A veces entendemos el propósito mientras caminamos y otras veces solo cuando miramos hacia atrás. Hoy elijo hacerlo desde la gratitud, porque sé que todo lo vivido tenía un propósito”, dijo.

Con la convicción de un trabajo bien hecho, Colón exteriorizó todo su agradecimiento. “Gracias a quienes caminaron conmigo, a quienes sumaron, creyeron y estuvieron presentes. Nada de esto habría sido igual sin ustedes. Me voy con el corazón lleno, en paz, satisfecha con el trabajo realizado y profundamente agradecida por este capítulo tan hermoso. Porque los sueños también se disfrutan mientras se viven, y este fue uno de ellos”.

Más allá de las pasarelas y el glamur, Colón llegó a Miss Universe Puerto Rico 2026 con un objetivo claro: amplificar su voz como comunicadora y transformarla en una herramienta de servicio social. Y lo logró.