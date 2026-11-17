Buscan nuevos exponentes de la música urbana con “El draft: El reality”
La convocatoria está dirigida a talentos mayores de 18 años que se destaquen en el canto, rap o freestyle
17 de noviembre de 2026 - 4:05 PM
17 de noviembre de 2026 - 4:05 PM
La industria musical está en búsqueda de su próxima estrella de la música urbana, con el lanzamiento de “El draft: El reality”, proyecto que desde Puerto Rico busca descubrir, impulsar y proyectar nuevos talentos musicales.
Presentado por GLAD Empire, Freestyle Mania y Flow La Movie, y producido por Sorasan, el “reality show” se posiciona como una nueva plataforma para quienes buscan abrirse camino en la industria.
Las audiciones presenciales se llevarán a cabo los días 12 y 19 de diciembre en Chroma Space Studio, ubicado en San Juan.
La convocatoria está dirigida a talentos mayores de 18 años que se destaquen en el canto, rap o freestyle, sin importar el género musical. Podrán participar residentes de Puerto Rico y Estados Unidos. Los interesados pueden completar su registro a través de www.eldraft.net, donde encontrarán toda la información necesaria para participar.
Cabe destacar que la plataforma digital creada por el exponente urbano Benny Benni se ha destacado por impulsar y dar exposición a nuevos talentos del movimiento urbano a través de videos de freestyle y contenido musical.
A lo largo de su trayectoria, Freestyle Mania ha sido una vitrina para artistas que posteriormente han logrado posicionarse dentro de la industria musical, entre ellos los reguetoneros puertorriqueños Miky Woodz, Jon Z, Darkiel, Marvel Boy, Hades y Luar La L, entre otros.
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