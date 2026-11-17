La industria musical está en búsqueda de su próxima estrella de la música urbana, con el lanzamiento de “El draft: El reality”, proyecto que desde Puerto Rico busca descubrir, impulsar y proyectar nuevos talentos musicales.

Presentado por GLAD Empire, Freestyle Mania y Flow La Movie, y producido por Sorasan, el “reality show” se posiciona como una nueva plataforma para quienes buscan abrirse camino en la industria.

¿Qué hay que saber?

Las audiciones presenciales se llevarán a cabo los días 12 y 19 de diciembre en Chroma Space Studio, ubicado en San Juan.

La convocatoria está dirigida a talentos mayores de 18 años que se destaquen en el canto, rap o freestyle, sin importar el género musical. Podrán participar residentes de Puerto Rico y Estados Unidos. Los interesados pueden completar su registro a través de www.eldraft.net, donde encontrarán toda la información necesaria para participar.

Cabe destacar que la plataforma digital creada por el exponente urbano Benny Benni se ha destacado por impulsar y dar exposición a nuevos talentos del movimiento urbano a través de videos de freestyle y contenido musical.