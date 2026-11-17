La ilusión de escribirle a la esperada carta a Santa Claus y compartir los deseos navideños con los seres queridos cobra un nuevo significado con “Escríbele a Santa”, una plataforma desarrollada en Puerto Rico que busca mantener viva esta tradición y facilitar la coordinación de los regalos entre familiares.

¿Cómo funciona?

Esta iniciativa permite que los niños preparen gratuitamente su carta a Santa mediante palabras o dibujos. Una vez completada, mamá, papá o su encargado recibe una copia por correo electrónico y puede acceder al taller de Santa, donde encontrará la carta y la lista de deseos.

La propuesta también invita a otros integrantes de la familia a convertirse en ayudantes de Santa. El adulto encargado puede seleccionar cuáles deseos quiere compartir con abuelos, tíos y otros familiares, quienes tendrán acceso a esa lista para escoger qué regalo desean obsequiar.

Además, los enlaces disponibles facilitan la búsqueda de los artículos, aunque la compra se completa directamente en la tienda correspondiente.

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Como parte de las medidas para proteger la privacidad de los menores, los familiares solo podrán consultar los deseos que el adulto haya seleccionado para compartir, sin tener acceso a la carta original ni a los dibujos.

La iniciativa también tendrá presencia en las pantallas digitales de bMedia, desde Luquillo hasta Mayagüez, donde la Red de Santa invitará a las familias a participar.

Durante diciembre, además, se contabilizarán las cartas que lleguen al Polo Norte.

“La magia no se espera, se crea. Estamos en la era de crear, y la creatividad tiene un trabajo bien serio: propulsar la felicidad. Si una cartita mantiene viva la ilusión de los nenes un año más, valió la pena”, expresó el socio de Culture Create, Jampi Miró.