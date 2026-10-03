En tiempo récord, Miss Universe vende la totalidad de los boletos para la gala final en Puerto Rico

Miss Universe Organization anunció hoy un récord relacionado con la venta de boletos para la competencia final de su 75 aniversario, que se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

De acuerdo con la organización, la totalidad de los boletos para la cita del 24 de noviembre se agotó en menos de 48 horas.

Para los organizadores del certamen, y según detallaron mediante comunicado de prensa, la extraordinaria respuesta del público refleja el entusiasmo generado por el regreso de Miss Universe a la isla para conmemorar los 75 años de una de las marcas de entretenimiento más reconocidas a nivel mundial.

“Estamos profundamente agradecidos por la extraordinaria respuesta que hemos recibido de nuestros seguidores alrededor del mundo. Alcanzar un ‘sold out’ para la competencia final en menos de 48 horas confirma el entusiasmo que existe por celebrar en Puerto Rico los 75 años de Miss Universe”, expresó Ronald Day, principal oficial ejecutivo de Miss Universe Organization. “Nos espera una celebración histórica y estamos trabajando para ofrecer una experiencia inolvidable para nuestras delegadas y seguidores”, agregó.

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1 / 28 | Miss Universe 2026: Conoce a las candidatas que van por la corona universal. Miss Universe Puerto Rico 2026, Jeniffer Barreto. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 28 Miss Universe 2026: Conoce a las candidatas que van por la corona universal Miss Universe Puerto Rico 2026, Jeniffer Barreto. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

Aún quedan boletos disponibles para los primeros dos eventos de la celebración, ofreciendo a los fanáticos de Puerto Rico y de todo el mundo la oportunidad de ser parte de esta histórica edición.

Estos son:

21 de noviembre — “Extravaganza de trajes nacionales”

Una vibrante celebración de cultura, tradición y orgullo nacional en la que las delegadas exhibirán sus trajes nacionales. La velada incluirá un espectáculo especial inspirado en Puerto Rico que integrará danza, así como elementos representativos de la cultura y las tradiciones de la isla.

22 de noviembre — Competencia preliminar

Las delegadas subirán al escenario para la esperada Competencia Preliminar mientras continúan su camino hacia la corona de Miss Universe. La noche contará con una presentación artística musical como parte de la celebración y los artistas que formarán parte del espectáculo serán revelados próximamente.

1 / 20 | Historia, glamour y tensión: la inolvidable noche del Miss Universo en Puerto Rico. El majestuoso Cerromar Beach Hotel en Dorado, Puerto Rico, lució radiante para recibir la vigésimo primera edición de Miss Universo. - Captura 1 / 20 Historia, glamour y tensión: la inolvidable noche del Miss Universo en Puerto Rico El majestuoso Cerromar Beach Hotel en Dorado, Puerto Rico, lució radiante para recibir la vigésimo primera edición de Miss Universo. Captura Compartir

Más temprano esta semana, la organización dio a conocer detalles sobre la escenografía para las celebraciones. El escenario incorporará elementos escenográficos móviles, gráficas 3D y tecnología avanzada de iluminación y video para crear una experiencia visual completamente diferente en cada segmento de la producción, según detalló la organización.

La configuración, colores, iluminación y ambiente del escenario se transformarán continuamente a lo largo del espectáculo, haciendo que luzca nuevo y distinto de un momento a otro, desde las presentaciones de apertura hasta la coronación final.

“Es ambicioso, innovador y diferente a todo lo que hemos hecho antes, al tiempo que crea una identidad visual única y estrechamente vinculada a esta celebración de aniversario en Puerto Rico”, dijo Day.

La producción reúne a un equipo internacional de directores, diseñadores de escenografía e iluminación, equipos de cámaras, especialistas en producción técnica y coreógrafos con experiencia en algunas de las principales producciones de entretenimiento en vivo alrededor del mundo, para crear un espectáculo a la altura de esta celebración.

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1 / 31 | Miss Universe 2001: la noche en que Denise Quiñones conquistó el universo . Desde los primeros días de la competencia llevada a cabo en la isla, la candidata de Puerto Rico, Denise Quiñones, al centro, sobresalió por su belleza, pero sobretodo, por su simpatía. La acompañan en la foto Rosalie Thewmamiss, Miss Malta, a la izquierda, y Denise Baline, Miss Aruba, a la derecha. - MARIEL MEJIA ORTIZ 1 / 31 Miss Universe 2001: la noche en que Denise Quiñones conquistó el universo Desde los primeros días de la competencia llevada a cabo en la isla, la candidata de Puerto Rico, Denise Quiñones, al centro, sobresalió por su belleza, pero sobretodo, por su simpatía. La acompañan en la foto Rosalie Thewmamiss, Miss Malta, a la izquierda, y Denise Baline, Miss Aruba, a la derecha. MARIEL MEJIA ORTIZ Compartir

Más de 120 delegadas de distintas partes del mundo subirán al escenario durante la celebración, con coreografías, números de producción y transiciones diseñadas específicamente para cada noche de competencia.

Todavía se desconoce los nombres de artistas participantes, del jurado - que será integrado por 10 personas- o de los maestros de ceremonia.