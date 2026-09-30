Así será el escenario de Miss Universe en el Coliseo de Puerto Rico
La organización del concurso apuesta a un diseño vanguardista
30 de septiembre de 2026 - 1:34 PM
30 de septiembre de 2026 - 1:34 PM
Miss Universe Organization reveló hoy, miércoles, el diseño innovador y de vanguardia del escenario que acogerá la celebración del 75 aniversario del certamen internacional en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot .
Concebido como un espacio dinámico y en constante transformación, el escenario incorpora elementos escenográficos móviles, gráficas 3D y tecnología avanzada de iluminación y video para crear una experiencia visual completamente diferente en cada segmento de la producción, según detalla el comunicado de prensa de la organización.
La configuración, colores, iluminación y ambiente del escenario se transformarán continuamente a lo largo del espectáculo, haciendo que luzca nuevo y distinto de un momento a otro, desde las presentaciones de apertura hasta la coronación final.
“Queríamos crear un escenario a la altura de los 75 años de historia de Miss Universe”, expresó Ronald Day, CEO de Miss Universe Organization en declaraciones escritas.
“Es ambicioso, innovador y diferente a todo lo que hemos hecho antes, al tiempo que crea una identidad visual única y estrechamente vinculada a esta celebración de aniversario en Puerto Rico”, añadió.
La producción reúne a un equipo internacional de directores, diseñadores de escenografía e iluminación, equipos de cámaras, especialistas en producción técnica y coreógrafos con experiencia en algunas de las principales producciones de entretenimiento en vivo alrededor del mundo, para crear un espectáculo a la altura de esta celebración.
Más de 120 delegadas de distintas partes del mundo subirán al escenario durante la celebración, con coreografías, números de producción y transiciones diseñadas específicamente para cada noche de competencia.
El escenario será el punto central de las tres noches de eventos de Miss Universe en el Coliseo de Puerto Rico: la Competencia de Trajes Nacionales el 21 de noviembre, la
Competencia Preliminar el 22 de noviembre y la Gala de Coronación del 75 aniversario de Miss Universe el 24 de noviembre en el Choliseo.
Los boletos para todos los eventos es a través de Ticketera.com.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: