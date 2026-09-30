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Así será el escenario de Miss Universe en el Coliseo de Puerto Rico

La organización del concurso apuesta a un diseño vanguardista

30 de septiembre de 2026 - 1:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Universe Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto (Ramon "Tonito" Zayas)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Miss Universe Organization reveló hoy, miércoles, el diseño innovador y de vanguardia del escenario que acogerá la celebración del 75 aniversario del certamen internacional en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot .

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Concebido como un espacio dinámico y en constante transformación, el escenario incorpora elementos escenográficos móviles, gráficas 3D y tecnología avanzada de iluminación y video para crear una experiencia visual completamente diferente en cada segmento de la producción, según detalla el comunicado de prensa de la organización.

Escenario de Miss Universe en Puerto Rico
Escenario de Miss Universe en Puerto Rico (Suministrada)

La configuración, colores, iluminación y ambiente del escenario se transformarán continuamente a lo largo del espectáculo, haciendo que luzca nuevo y distinto de un momento a otro, desde las presentaciones de apertura hasta la coronación final.

“Queríamos crear un escenario a la altura de los 75 años de historia de Miss Universe”, expresó Ronald Day, CEO de Miss Universe Organization en declaraciones escritas.

“Es ambicioso, innovador y diferente a todo lo que hemos hecho antes, al tiempo que crea una identidad visual única y estrechamente vinculada a esta celebración de aniversario en Puerto Rico”, añadió.

La producción reúne a un equipo internacional de directores, diseñadores de escenografía e iluminación, equipos de cámaras, especialistas en producción técnica y coreógrafos con experiencia en algunas de las principales producciones de entretenimiento en vivo alrededor del mundo, para crear un espectáculo a la altura de esta celebración.

Más de 120 delegadas de distintas partes del mundo subirán al escenario durante la celebración, con coreografías, números de producción y transiciones diseñadas específicamente para cada noche de competencia.

El escenario será el punto central de las tres noches de eventos de Miss Universe en el Coliseo de Puerto Rico: la Competencia de Trajes Nacionales el 21 de noviembre, la

Competencia Preliminar el 22 de noviembre y la Gala de Coronación del 75 aniversario de Miss Universe el 24 de noviembre en el Choliseo.

Los boletos para todos los eventos es a través de Ticketera.com.

Miss Universe Puerto Rico 2026, Jeniffer Barreto.Miss Universe Costa Rica 2026, María Alejandra Acosta.Miss Universe India 2026, Kaziah Liz Mejo.
1 / 28 | Miss Universe 2026: Conoce a las candidatas que van por la corona universal. Miss Universe Puerto Rico 2026, Jeniffer Barreto. - Carlos Rivera Giusti/Staff
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Miss Universe Puerto RicoMiss UniverseJennifer Barreto
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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