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Vicky Carbonell entra en la semana clave de Miss Grand International

La puertorriqueña se ha posicionado entre el grupo de favoritas para alzarse con la corona dorada en Tailandia

3 de octubre de 2026 - 3:54 PM

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Vicky Carbonell está representando a Puerto Rico en el certamen Miss Grand International 2026, que se lleva a cabo en Tailandia.
Vicky Carbonell está representando a Puerto Rico en el certamen Miss Grand International 2026, que se lleva a cabo en Tailandia. (Captura)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

A medida que el reloj avanza rumbo a la gran final de Miss Grand International 2026, la puertorriqueña Vicky Carbonell entra en una de las etapas más decisivas de la competencia. Luego de varias semanas de actividades en Tailandia, la cantante, creadora de contenido y exintegrante de “Objetivo Fama” se prepara para afrontar dos momentos que suelen definir el destino de las candidatas: la entrevista privada con el jurado, el 4 de octubre, y la competencia preliminar y de traje típico, el 7 de octubre.

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Carbonell llegó al certamen con una historia poco convencional dentro del mundo de los concursos de belleza. La representante boricua, que este año participó por primera vez en Miss Universe Puerto Rico como representante de Toa Baja, encontró en los certámenes una nueva plataforma para crecer y transmitir mensajes de superación personal. La propia organización de Miss Grand International destacó que su trayectoria demuestra cómo la confianza y la disciplina pueden desarrollarse cuando existe la determinación de salir de la zona de confort.

Desde su llegada a Bangkok, Carbonell ha mantenido una presencia constante en las actividades oficiales y en las redes sociales del certamen. En sus mensajes ha reiterado que llegó a Tailandia decidida a representar dignamente a Puerto Rico y a aprovechar cada oportunidad para destacar no solo por su imagen, sino también por su voz y personalidad.

Los resultados preliminares parecen darle la razón. La boricua logró colocarse en el Top 7 de la competencia de talento, una categoría en la que pudo sacar provecho de su experiencia como cantante. Además, recibió comentarios favorables por su desempeño en la competencia de traje de baño, donde proyectó seguridad y dominio escénico.

En las redes sociales, la puertorriqueña envió un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que la han ayudado durante este largo proceso y en su participación de Miss Grand International, acompañado de un mensaje en inglés. “Mi corazón está lleno de gratitud por todo el amor y la amabilidad que me has demostrado. Gracias por hacerme sentir tan amada”, indicó en el post donde incluyó unas imágenes con espectacular traje dorado.

Entrevista con el jurado

Ahora, la atención se concentra en la entrevista privada con el jurado, considerada por muchos observadores como una de las fases más importantes del certamen. En esta evaluación, las concursantes tienen la oportunidad de mostrar su preparación, inteligencia, capacidad de comunicación y visión sobre los temas que promueve la organización. Posteriormente, llegará la esperada preliminar, donde las candidatas vuelven a ser evaluadas en pasarela y presentación escénica antes de la noche final.

Las expectativas alrededor de Carbonell continúan creciendo. Uno de los respaldos más llamativos llegó de Osmel Sousa, conocido internacionalmente como el “Zar de la Belleza”. El experto aseguró que la puertorriqueña es una “candidata fuerte” para la corona y destacó aspectos como su pasarela, su seguridad en escena y su distintiva cabellera rizada. Sousa incluso la mencionó entre las concursantes con opciones reales de sobresalir en la competencia.

De igual forma, según reportó El Nuevo Día, varias plataformas especializadas y seguidores de los certámenes internacionales han comenzado a incluir a Carbonell entre las aspirantes con posibilidades de alcanzar posiciones destacadas durante la gala final del próximo 10 de octubre. Su desempeño consistente y el impacto que ha generado en las actividades previas han fortalecido esa percepción.

Fechas importantes

  • 4 de octubre - Entrevistas privadas con el jurado
  • 5 y 6 de octubre – Ensayos
  • 7 de octubre – Competencia de traje típico y competencia preliminar
  • 8 y 9 de octubre – Ensayos
  • 10 de octubre – Gala final

La página oficial en YouTube de Miss Grand International es: https://www.youtube.com/@GrandTVCH/streams

Tags
Miss Grand InternationalCertamen de bellezaTailandia
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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