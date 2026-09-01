Luis Ponce y Camila Moreno sorprenden al revelar que se casaron

La pareja de actores Luis Ponce y Camila Moreno unió sus vidas en matrimonio tras 13 años de relación, según revela un video publicado en las redes sociales de ambos.

“Hicimos esto 08/07/2026. Quiero contigo una vida y una eternidad”, compartió el presentador de “Super Chef Celebrities”, de Wapa Televisión.

Según se logra observar en el video, entre anillos y copas de champange, los novios celebraron una boda de destino y eligieron la ciudad de Cusco, Perú, como escenario para el romántico enlace.

“Eres todo para mí. Mi amor, mi mejor amiga, mi mejor regalo, mi persona favorita, mi todo”, se escucha decir al también comediante como parte de sus votos matrimoniales.

“Eres mi mejor amigo, mi compañero de viajes, aventuras y paveras”, respondió la novia.