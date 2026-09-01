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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Luis Ponce y Camila Moreno sorprenden al revelar que se casaron

El presentador y la actriz compartieron momentos del romántico enlace, celebrado en Cusco, Perú

1 de septiembre de 2026 - 8:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Camila Moreno y Luis Ponce. (captura de video)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La pareja de actores Luis Ponce y Camila Moreno unió sus vidas en matrimonio tras 13 años de relación, según revela un video publicado en las redes sociales de ambos.

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“Hicimos esto 08/07/2026. Quiero contigo una vida y una eternidad”, compartió el presentador de “Super Chef Celebrities”, de Wapa Televisión.

Según se logra observar en el video, entre anillos y copas de champange, los novios celebraron una boda de destino y eligieron la ciudad de Cusco, Perú, como escenario para el romántico enlace.

“Eres todo para mí. Mi amor, mi mejor amiga, mi mejor regalo, mi persona favorita, mi todo”, se escucha decir al también comediante como parte de sus votos matrimoniales.

“Eres mi mejor amigo, mi compañero de viajes, aventuras y paveras”, respondió la novia.

La publicación ya cuenta con más de mil “me gusta” en Instagram, así como decenas de comentarios con felicitaciones y buenos deseos para la pareja.

Tags
bodamatrimoniosLuis PonceSuper Chef Celebrities
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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