Jorge Drexler celebra la plena junto a Los Pleneros de la Cresta en su concierto

El cantautor Jorge Drexler llegó a Puerto Rico con su gira “TARACÁ” y convirtió el escenario del Coca-Cola Music Hall en un espacio de encuentro entre la canción de autor, la poesía y la riqueza rítmica de la música puertorriqueña.

El cantautor, compositor y músico uruguayo presentó ante una sala llena un repertorio que recorrió distintas etapas de su trayectoria, combinando canciones de su más reciente producción con algunos de los temas que han definido su carrera y que, con el paso del tiempo, se han convertido en parte esencial de su universo musical.

La velada comenzó con “Toco Madera”, seguida por canciones como “¿Cómo se Ama?”, “Transporte”, “Telefonía”, “Tamborero”, “Quimera” y “Te Llevo Tatuada”. El recorrido continuó con piezas fundamentales de su repertorio, entre ellas “Guitarra y Vos”, “Al Otro Lado del Río”, “Soledad”, “Amar y Ser Amado”, “Movimiento”, “Morente”, “Universos Paralelos” y “Tocarte”.

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A través de estas canciones, Drexler volvió a demostrar una de las características que han marcado su trayectoria: la capacidad de convertir experiencias cotidianas, preguntas sobre la vida y reflexiones sobre el amor, el tiempo y las relaciones humanas en canciones que encuentran múltiples formas de interpretación.

Jorge Drexler en su concierto en el Coca-Cola Music Hall. (Cheery Viruet) (Suministrada)

Uno de los momentos centrales de la noche llegó con la presencia de Los Pleneros de La Cresta, quienes fueron recibidos como invitados especiales en el escenario por Drexler, estableciendo un encuentro entre su propuesta musical y una de las expresiones más representativas de la tradición puertorriqueña.

La agrupación y el cantante interpretaron “Nuestro Trabajo” y “Rayo de Sol”, llevando al escenario una combinación de sonidos que unió el universo musical del cantautor uruguayo con la fuerza y cadencia de la plena puertorriqueña.

La participación de Los Pleneros de La Cresta añadió una dimensión particularmente especial a la presentación. Más allá de compartir el escenario, el momento representó un encuentro entre dos territorios y dos tradiciones musicales que encontraron un lenguaje común frente al público puertorriqueño.

El encuentro continuó con “Tambor Chico”, seguido por “¿Qué Será Q. Es?”, “Sea”, “Ante la Duda Baila”, “Bailar en la Cueva” y “Me Haces Bien”, manteniendo durante toda la velada una conexión constante entre artista y público.

Para el cierre, Drexler compartió nuevamente el escenario con Los Pleneros de La Cresta para interpretar “Todo Se Transforma” y “Muriendo de Pena”, llevando la noche a uno de sus momentos más emotivos y convirtiendo el Coca-Cola Music Hall en una celebración colectiva de la música.

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El repertorio, la presencia de los músicos puertorriqueños y la respuesta del público dieron forma a una presentación que trascendió el formato tradicional de un concierto. Las canciones de Drexler encontraron en Puerto Rico nuevos colores y ritmos, mientras la plena se integró de manera natural a una noche construida sobre la exploración, la mezcla y el encuentro.

Con “TARACÁ”, Drexler continúa expandiendo los límites de la canción de autor y reafirma una trayectoria caracterizada por la búsqueda constante, la poesía y la experimentación musical.