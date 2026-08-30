Fanática de Jorge Drexler hace historia al convertirse en la visitante un millón del Coca-Cola Music Hall

El Coca-Cola Music Hall celebró en la noche del sábado la llegada de su visitante número un millón, Natalia Laguna, quien alcanzó esta histórica cifra al asistir al concierto de Jorge Drexler.

El acontecimiento coincidió con la conmemoración del quinto aniversario del venue y reafirma su posición como uno de los principales escenarios de entretenimiento y eventos en Puerto Rico.

“Recibir a nuestro visitante número un millón es motivo de celebración para todo el equipo de Legends y del Coca-Cola Music Hall. Alcanzar esta cifra representa la confianza que los productores han tenido con nosotros durante estos cinco años y el respaldo que el público nos brindó para disfrutar de sus espectáculos favoritos. Nos llena de orgullo alcanzar este importante hito y seguiremos enfocados en continuar creando experiencias memorables para nuestra audiencia”, expresó Arleene Pérez, gerente general del Coca-Cola Music Hall, sala administrada por Legends Global.

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Laguna, residente de San Juan, fue recibida a su llegada al Coca-Cola Music Hall por Pérez y el equipo de empleados del recinto, quienes le dieron la bienvenida y celebraron este momento especial al ritmo de la música de Tamboricua.

Por ser la visitante un millón, Laguna recibió un Golden Ticket, que le permitirá disfrutar, gratuitamente junto a un acompañante, de 10 conciertos de la cartelera del Coca-Cola Music Hall. También, fue obsequiado con unos audífonos inalámbricos de T-Mobile; canastas de productos de Coca-Cola, V. Suárez y Don Q; dos certificados de regalo del restaurante La Central by Mario Pagán, 10 certificados para las salas VIP de Caribbean Cinemas; una estadía de tres días y dos noches en el Aloft San Juan; cuatro boletos para el concierto de Beto Cuevas y dos certificados de viaje de JetBlue, con un valor total aproximado de $6,500 dólares. Además, recibió una reubicación de asientos para disfrutar del concierto de Jorge Drexler que se celebró esa noche.

“Todavía estoy asimilando lo sucedido. No me sentía muy bien de salud y estaba tratando de vender las taquillas para esta noche, a última hora decidí venir y resulta que pasa todo esto, siento que tenía que estar aquí. Estoy muy agradecida y sorprendida”, indicó Laguna en declaraciones escritas.

Desde su apertura, el Coca-Cola Music Hall se ha consolidado como uno de los principales escenarios para espectáculos en vivo y eventos privados en Puerto Rico. Durante sus primeros cinco años de operaciones, la facilidad ha celebrado 673 eventos, incluyendo 308 conciertos y 365 eventos privados, con una programación que ha reunido a reconocidos artistas nacionales e internacionales y una amplia variedad de producciones de distintos formatos.