Alfredo Adame estrena nuevo romance con la mamá de reconocido influencer
El actor mexicano sorprendió en una gala al llegar acompañado de la progenitora del también atleta
30 de agosto de 2026 - 8:49 PM
30 de agosto de 2026 - 8:49 PM
Alfredo Adame sorprendió al confirmar su nueva relación con Benicia, la mamá del influencer Fernando Lozada, quien fue recientemente confirmado como nuevo participante de “La Granja VIP”, y quien parece que aprueba la relación de su madre con el polémica conductor.
El actor llegó acompañado de Benicia a un evento, y no se separó de él cuando fue a recibir su reconocimiento, ni cuando el “Golden Boy” dio algunas declaraciones sobre Lupillo Rivera y también sobre Aldo Rendón en “La Casa de los Famosos México”.
En sus redes sociales, Adame compartió varias fotos junto a la mamá de Lozada, quien se lleva bien con el actor desde hace varios meses y parece que está de acuerdo con el romance de su madre, así lo ha dejado ver en las publicaciones del actor.
De momento se desconoce la fecha exacta en la que Adame y Benicia comenzaron la relación, pero esta es la primera vez que se les ve públicamente juntos.
Adame y Lozada son amigos cercanos. El propio modelo lo ha expresado públicamente: “Es más que un amigo para mí, lo quiero muchísimo”.
Ambos coincidieron en el “reality” “La Casa de los Famosos de Telemundo”, donde compartieron convivencia y forjaron ese vínculo.
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