Tom Cruise anuncia una secuela de “Days of Thunder”

DAYTONA BEACH, Florida — Tom Cruise volverá a interpretar el papel del piloto de NASCAR Cole Trickle en una secuela de “Days of Thunder”.

Cruise hizo el anuncio desde el Daytona International Speedway el sábado, unas horas antes de la última carrera de la temporada regular de la NASCAR. Anne Hathaway coprotagonizará la película, en la que interpretará a la propietaria y a la ingeniera del equipo; su estreno, a cargo de Paramount Pictures, está previsto para el 2 de junio de 2028.

Cruise será uno de los productores, junto a Jerry Bruckheimer y Tommy Harper. Jonathan Levine dirigirá la película a partir del guion escrito por Will Staples.

La revista “The Hollywood Reporter” informó en noviembre de 2024 de que Cruise había hablado con Paramount sobre una secuela de su película de 1990 sobre las carreras de la NASCAR. La película original fue un éxito de taquilla veraniego que recibió duras críticas y fue objeto de burlas generalizadas en todo el sector de la NASCAR por su exageración y su falta de moderación.

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Desde entonces se ha convertido en un clásico de culto en los círculos de la NASCAR y los aficionados a las carreras siguen refiriéndose a él hasta el día de hoy.

“Frotar, hijo, es correr”: la frase inmortal del jefe de equipo Harry Hogge, interpretado por Robert Duvall, sigue vigente.

Aprovechando el éxito de “Top Gun”, a Cruise se le ocurrió la idea de una película sobre coches rápidos y los pilotos que los conducían. Y así comenzó la producción de “Días de trueno”.

El personaje de Cole Trickle se inspiró libremente en el fallecido piloto de la NASCAR Tim Richmond. Jeff Gordon, cuatro veces campeón de la Copa NASCAR y actual vicepresidente de Hendrick Motorsports, ha presionado abiertamente a Cruise para que realice una secuela de “Días de trueno”.

Gordon y Cruise se han hecho amigos con el paso de los años —Cruise asistió a una cena de gala de la NASCAR en 2015 para rendir homenaje a Gordon, que se retiraba—, lo que podría reforzar la posibilidad de que Gordon y Hendrick Motorsports participen en una secuela.

La película dio a conocer la NASCAR a un público más amplio que, antes de aquel verano, apenas había tenido contacto con las carreras de stock-car. Ya se habían rodado películas sobre carreras anteriormente —pensemos en “Thunder Road”, “Grand Prix”, “Stroker Ace” o incluso “Smokey and the Bandit”—, pero ninguna había retratado la NASCAR con un estilo tan popular.

La NASCAR ha tenido más fracasos que éxitos en lo que respecta a su presencia en la gran pantalla o en la pequeña desde “Días de trueno”. Por cada “Talladega Nights”, hay diez fracasos más, como la desafortunada serie cómica de Netflix protagonizada por el cómico Kevin James, “The Crew”.

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