Céline Dion volverá a cantar en París: “Estoy preparada y un poco nerviosa”

Céline Dion lanzó besos e hizo un corazón con las manos al llegar a París el viernes para su primera serie de conciertos desde que revelara que padece el síndrome de la persona rígida.

Los fans, que gritaban “Estamos muy contentos de verte” y “Te queremos”, se agolpaban junto a los periodistas frente a un hotel de París mientras la estrella ganadora de un Grammy se preparaba para su ciclo de 16 conciertos que tendrá lugar en septiembre y octubre en el Plenitude Arena, situado en los suburbios del oeste de la capital francesa. El primer concierto será el 12 de septiembre.

“Estoy preparada y, claro, un poco nerviosa porque ha pasado mucho tiempo”, declaró a la cadena francesa BFMTV, vestida con una gabardina beige, tacones altos y gafas de sol oscuras.

1 / 23 | Fotos: Celine Dion y los momentos significativos en su trayectoria. En el mes de diciembre de 2024, Claudette Dion -hermana de la cantante de 55 años dio sobre el estado de salud de su hermana, la cantante Celine Dion, quien en esta etapa ha perdido el control de sus músculos. - Archivo 1 / 23 Fotos: Celine Dion y los momentos significativos en su trayectoria En el mes de diciembre de 2024, Claudette Dion -hermana de la cantante de 55 años dio sobre el estado de salud de su hermana, la cantante Celine Dion, quien en esta etapa ha perdido el control de sus músculos. Archivo Compartir

“Siempre me he sentido apoyada desde el primer día y porque es una historia que sigue adelante. Es cierto que este es mi segundo hogar”, afirmó la cantante nacida en Quebec.

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Cuando le preguntaron qué canción cantaría primero, Dion respondió: “No puedo decirlo, ¡es un gran secreto!“.

Los conciertos de París, a los que seguirán otros diez el próximo mes de mayo, suponen un hito importante para Céline Dion, de 58 años, tras años sin salir de gira debido al raro trastorno neurológico que reveló en 2022.

Con casi 260 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Dion sigue siendo una de las artistas más vendidas y galardonadas de la historia de la música pop, conocida por éxitos como “My Heart Will Go On” y “Because You Loved Me”.

La serie de conciertos, titulada “Celine Dion París 2026-2027″, incluirá su repertorio de éxitos en inglés y francés.

Dion se ha alejado en gran medida de los escenarios desde que canceló su gira “Courage World Tour” a medida que su enfermedad avanzaba. Causó sensación con una breve pero muy seguida reaparición en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París de 2024, cantando “Hymne à l’amour” (Himno al amor) en lo alto de la Torre Eiffel bajo la lluvia.

Celine Dion reaparece en medio de su enfermedad: aquí el momento La megaestrella sorprendió con un emotivo mensaje al entregar el premio al "mejor álbum pop vocal".