Céline Dion volverá a cantar en París: “Estoy preparada y un poco nerviosa”
Es la primera presentación desde su padecimiento el síndrome de la persona rígida
29 de agosto de 2026 - 10:45 AM
29 de agosto de 2026 - 10:45 AM
Céline Dion lanzó besos e hizo un corazón con las manos al llegar a París el viernes para su primera serie de conciertos desde que revelara que padece el síndrome de la persona rígida.
Los fans, que gritaban “Estamos muy contentos de verte” y “Te queremos”, se agolpaban junto a los periodistas frente a un hotel de París mientras la estrella ganadora de un Grammy se preparaba para su ciclo de 16 conciertos que tendrá lugar en septiembre y octubre en el Plenitude Arena, situado en los suburbios del oeste de la capital francesa. El primer concierto será el 12 de septiembre.
“Estoy preparada y, claro, un poco nerviosa porque ha pasado mucho tiempo”, declaró a la cadena francesa BFMTV, vestida con una gabardina beige, tacones altos y gafas de sol oscuras.
“Siempre me he sentido apoyada desde el primer día y porque es una historia que sigue adelante. Es cierto que este es mi segundo hogar”, afirmó la cantante nacida en Quebec.
Cuando le preguntaron qué canción cantaría primero, Dion respondió: “No puedo decirlo, ¡es un gran secreto!“.
Los conciertos de París, a los que seguirán otros diez el próximo mes de mayo, suponen un hito importante para Céline Dion, de 58 años, tras años sin salir de gira debido al raro trastorno neurológico que reveló en 2022.
Con casi 260 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Dion sigue siendo una de las artistas más vendidas y galardonadas de la historia de la música pop, conocida por éxitos como “My Heart Will Go On” y “Because You Loved Me”.
La serie de conciertos, titulada “Celine Dion París 2026-2027″, incluirá su repertorio de éxitos en inglés y francés.
Dion se ha alejado en gran medida de los escenarios desde que canceló su gira “Courage World Tour” a medida que su enfermedad avanzaba. Causó sensación con una breve pero muy seguida reaparición en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París de 2024, cantando “Hymne à l’amour” (Himno al amor) en lo alto de la Torre Eiffel bajo la lluvia.
Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
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