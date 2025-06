Alfredo Adame recuerda atracción con Ninel Conde: “Me llamaba la atención un desliz”

Mientras que el actor, que para ese entonces tenía 37 años, era el protagonista del melodrama, Conde tuvo una aparición muy pequeña, aunque eso no impidió que Adame no se percatase del gran atractivo y presencia de la entonces joven de 19 años.

“Estaba en la telenovela, yo la vi muy guapa, nos echábamos ojitos, incluso me dio su teléfono, yo le llegué a llamarle alguna vez, ella me coqueteó, claro, y yo le coqueteé”, afirmó.

Pese a que Adame llegó a pensar que era tiempo de tener un “affaire”, no se atrevió a romper con la promesa de fidelidad a su esposa que, por esa época, ya había concebido a sus dos hijos mayores, Diego y Alejandro; a Sebastián lo recibirían tres años después.

“Estaba casado en ese momento, pero, así como la manzana de Adán y Eva, sí me llamó la atención, me gustó mucho, estaba guapísima, me llamaba la atención un desliz, además con una mujer tan guapa”, reconoció.