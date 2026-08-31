Nadia Ferreira revela el significado del único tatuaje que lleva en su piel
La reina de belleza decidió hacerse uno después de asistir a un concierto de Marc Anthony en Miami
31 de agosto de 2026 - 4:04 PM
31 de agosto de 2026 - 4:04 PM
Nadia Ferreira sorprendió al revelar un detalle de su vida personal que hasta ahora había mantenido oculto. La ex Miss Universo Paraguay contó que tiene un único tatuaje que está relacionado con su hijo Marquito y su esposo Marc Anthony.
La confesión surgió durante una dinámica en la que respondió algunas de las preguntas más buscadas sobre ella en Google. Sin embargo, fue una en particular sobre si tiene tatuajes la que llamó la atención por la historia y su significado.
Aunque reconoció que no es una gran amante de los tatuajes, contó que decidió hacerse uno después de asistir a un concierto de Marc Anthony en Miami. Según relató, regresaron del show a un yate junto a familiares y amigos, entre ellos un amigo tatuador.
Fue en medio de ese encuentro que surgió la idea de que todos se hicieran el mismo diseño.
El tatuaje consiste en un pequeño corazón acompañado de las iniciales de sus hijos. En el caso de Nadia, lleva una “M”, una letra que representa a su hijo Marquito. “Y también por Marc”, aseguró entre risas.
Aunque Nadia compartió el significado y el origen del tatuaje, decidió no revelar en qué parte de su cuerpo lo tiene.
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