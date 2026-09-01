Jennifer Colón confirma que irá al Miss Grand International All Stars 2026
La Miss Universe Puerto Rico 2024 vuelve a la escena de los concursos de belleza en busca de una corona internacional
1 de septiembre de 2026 - 9:29 AM
1 de septiembre de 2026 - 9:29 AM
Tal y como lo anticipó hace unas semanas al asegurar que “todavía tengo muchísimo más que dar” en los certámenes de belleza, la ex Miss Universe Puerto Rico Jennifer Colón oficializó hoy, martes, su participación en el Miss Grand International All Stars 2026.
En una publicación compartida entre el certamen de belleza y la cuenta de Colón se anuncia a la puertorriqueña, de 38 años, como una de las participantes del concurso creado por la organización Miss Grand International, pero con la diferencia que en el Miss Grand International All Stars las delegadas tienen experiencia en concursos de belleza. Son mujeres con veteranía en los certámenes.
En el caso de Colón, de 38 años, fue Miss Mundo Puerto Rico en el 2009 y Miss Universe Puerto Rico 2024. En el Miss Universe entró al grupo de las 12 finalistas.
La ficha del anuncio describe a Colón como una delegada que representa la evolución, la resiliencia y el empoderamiento.
“Más allá de los concursos de belleza, es madre, empresaria, esteticista médica, presentadora de televisión y actriz. A través de su trayectoria, continúa rompiendo barreras y redefiniendo lo que significa ser una reina moderna”, lee la ficha descripción del concurso.
La madre de cuatro hijos tendrá los próximos meses para afinar su preparación para la competencia final pautada para el 12 de diciembre de 2026.
“Siempre tuve esa espinita de poder dar mi 100% por y para Puerto Rico, y siento que no pude hacerlo como hubiese querido durante mi reinado de Miss Universe Puerto Rico. Siento que todavía tengo muchísimo más que dar y que mi performance como reina puede ser otra cosa completamente distinta”, expresó hace unas semanas Colón sobre su posible participación en el certamen internacional.
De hecho, para esta competencia volvería a trabajar con el grupo de trabajo que la llevó al certamen nacional de Miss Universe Puerto Rico entre ellos Odri Rodríguez, Dennis, Arquímides González, David Acosta y Jonah López, a quienes atribuye buena parte de su éxito.
“Ahora, bajo mi control y trabajando nuevamente con el mismo equipo que me llevó a ganar la corona en Puerto Rico, podría darse una dinámica totalmente diferente. Fueron las personas que me llevaron a ganar la corona aquí en Puerto Rico y que también trabajaron con reinas como Génesis Dávila. Son un equipo muy competente y muy bueno”, aseguró en entrevista publicada el 15 de agosto en El Nuevo Día.
La exreina indicó que además buscaría posibles colaboraciones de José Karlo y varios diseñadores de Tailandia y Vietnam, para este nuevo reto.
“La Jennifer que ganó aquí en Puerto Rico podría llegar a Grand All Stars mucho más potenciada, maximizada y siendo 100% ella”, sostuvo.
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