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Jennifer Colón confirma que irá al Miss Grand International All Stars 2026

La Miss Universe Puerto Rico 2024 vuelve a la escena de los concursos de belleza en busca de una corona internacional

1 de septiembre de 2026 - 9:29 AM

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La ex Miss Universe Puerto Rico Jennifer Colón. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Tal y como lo anticipó hace unas semanas al asegurar que “todavía tengo muchísimo más que dar” en los certámenes de belleza, la ex Miss Universe Puerto Rico Jennifer Colón oficializó hoy, martes, su participación en el Miss Grand International All Stars 2026.

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En una publicación compartida entre el certamen de belleza y la cuenta de Colón se anuncia a la puertorriqueña, de 38 años, como una de las participantes del concurso creado por la organización Miss Grand International, pero con la diferencia que en el Miss Grand International All Stars las delegadas tienen experiencia en concursos de belleza. Son mujeres con veteranía en los certámenes.

En el caso de Colón, de 38 años, fue Miss Mundo Puerto Rico en el 2009 y Miss Universe Puerto Rico 2024. En el Miss Universe entró al grupo de las 12 finalistas.

Rumbo a otra competencia

La ficha del anuncio describe a Colón como una delegada que representa la evolución, la resiliencia y el empoderamiento.

“Más allá de los concursos de belleza, es madre, empresaria, esteticista médica, presentadora de televisión y actriz. A través de su trayectoria, continúa rompiendo barreras y redefiniendo lo que significa ser una reina moderna”, lee la ficha descripción del concurso.

Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón, regresó la tarde del lunes a la isla tras su participación en la 73.ª edición del Miss Universo. La beldad boricua fue recibida al son de pleneros y entre banderas. “Yo sé que querían verme con la sexta corona, pero ¿sabes qué? Se corona una, pero ganamos todas. Me siento como toda una Miss Universo”, agregó emocionada.
1 / 7 | Jennifer Colón regresa a Puerto Rico "contenta y orgullosa" de su participación en el Miss Universe . Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón, regresó la tarde del lunes a la isla tras su participación en la 73.ª edición del Miss Universo. - Xavier Garcia

La madre de cuatro hijos tendrá los próximos meses para afinar su preparación para la competencia final pautada para el 12 de diciembre de 2026.

“Siempre tuve esa espinita de poder dar mi 100% por y para Puerto Rico, y siento que no pude hacerlo como hubiese querido durante mi reinado de Miss Universe Puerto Rico. Siento que todavía tengo muchísimo más que dar y que mi performance como reina puede ser otra cosa completamente distinta”, expresó hace unas semanas Colón sobre su posible participación en el certamen internacional.

De hecho, para esta competencia volvería a trabajar con el grupo de trabajo que la llevó al certamen nacional de Miss Universe Puerto Rico entre ellos Odri Rodríguez, Dennis, Arquímides González, David Acosta y Jonah López, a quienes atribuye buena parte de su éxito.

Los fanáticos de Miss Puerto Rico, Jennifer Colón, apoyaron a la boricua durante la competencia preliminar con banderas y pancartas. La primera prueba lo fue la presentación del traje típico. Con gritos y ovaciones, la representante de Puerto Rico, Jennifer Colón, lució muy elegante y segura su vestido de jíbara. Su estilista Edgar Ramos explicó a través de sus redes sociales el concepto detrás del traje, diseñado en Tailandia por Garlate Desing.
1 / 8 | Noche de ensueño para Miss Puerto Rico en la competencia preliminar. Los fanáticos de Miss Puerto Rico, Jennifer Colón, apoyaron a la boricua durante la competencia preliminar con banderas y pancartas. - Fernando Llano

“Ahora, bajo mi control y trabajando nuevamente con el mismo equipo que me llevó a ganar la corona en Puerto Rico, podría darse una dinámica totalmente diferente. Fueron las personas que me llevaron a ganar la corona aquí en Puerto Rico y que también trabajaron con reinas como Génesis Dávila. Son un equipo muy competente y muy bueno”, aseguró en entrevista publicada el 15 de agosto en El Nuevo Día.

La exreina indicó que además buscaría posibles colaboraciones de José Karlo y varios diseñadores de Tailandia y Vietnam, para este nuevo reto.

“La Jennifer que ganó aquí en Puerto Rico podría llegar a Grand All Stars mucho más potenciada, maximizada y siendo 100% ella”, sostuvo.

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Jennifer ColónMiss Grand InternationalMiss Universe
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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