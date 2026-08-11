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Jennifer Colón Alvarado revela su próximo proyecto en la industria de la belleza

Miss Universe Puerto Rico 2024 ha destacado la importancia del cuidado de la piel como parte integral del bienestar físico y emocional

11 de agosto de 2026 - 5:00 PM

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Jennifer Colón Alvarado buscó la sexta corona universal para Puerto Rico en el 2024. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La modelo y exreina de belleza Jennifer Colón Alvarado amplía su faceta profesional con el próximo lanzamiento de su nueva línea de productos para el cuidado de la piel, una propuesta que busca promover el bienestar, la confianza y el autocuidado.

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Con una trayectoria vinculada al mundo de la belleza y la estética, Colón Alvarado presentará esta nueva iniciativa como una extensión de su compromiso con ayudar a las personas a sentirse seguras en su propia piel.

La noticia del lanzamiento fue confirmada esta mañana por la propia Miss Universe Puerto Rico 2024. Asimismo, durante las pasadas semanas, la esteticista médica e iridóloga ha publicado una serie de videos informativos en sus redes sociales bajo el tema “Skincare sin Filtros”.

“¡Brillante! Mi línea de ‘skincare’ sale prontito", adelantó.

Publicación de Jennifer Colón Alvarado en Instagram.
Publicación de Jennifer Colón Alvarado en Instagram. (Captura)

La también empresaria ha destacado la importancia del cuidado de la piel como parte integral del bienestar físico y emocional. En sus publicaciones, asimismo, la exreina integra productos diseñados para complementar distintas etapas de la rutina de belleza y fomenta hábitos de autocuidado que van más allá de la apariencia.

El lanzamiento representa un nuevo capítulo para Colón Alvarado, quien, de igual manera, ha utilizado su plataforma para compartir mensajes relacionados con la autoestima, el amor propio y el empoderamiento personal. Ahora, esos pilares se traducen en una propuesta de belleza que busca conectar con consumidores interesados en cuidar su piel de manera consciente.

El parto ocurrió a la medianoche del 1 de agosto, exactamente a las 12:16 a.m., en el hospital Pavia en Santurce, y aunque estaba previsto para el 22 de agosto, el bebé se adelantó más de tres semanas. De esta forma, a sus 37 años y con la corona todavía sobre su cabeza, Colón se convirtió en la primera Miss Universe Puerto Rico en dar a luz mientras ostenta el título. A la izquierda, Jonah López, padre del bebé.Colón entregará su corona el próximo 14 de agosto de 2025, cuando se lleve a cabo el certamen de Miss Universe Puerto Rico.
1 / 12 | ¡Un varón! Jennifer Colón da a luz a su cuarto hijo. El parto ocurrió a la medianoche del 1 de agosto, exactamente a las 12:16 a.m., en el hospital Pavia en Santurce, y aunque estaba previsto para el 22 de agosto, el bebé se adelantó más de tres semanas. - Pablo Martínez Rodríguez
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Jennifer ColónCuidado de la piel
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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