Raymond Arrieta anuncia nuevo capítulo en su carrera: “Quería hacer algo distinto”

Luego de conquistar por décadas al público puertorriqueño con su humor y carisma, Raymond Arrieta presenta un nuevo capítulo en su carrera con el estreno de “El Late Night” con Raymond Arrieta, una innovadora experiencia de entretenimiento en vivo que llegará al icónico salón Tropicoro del Fairmont El San Juan Hotel.

Concebido como un verdadero “late night” en vivo, el espectáculo mostrará la versatilidad del filántropo como artista al presentar sus facetas como comediante, imitador, cantante, animador e improvisador; en un ambiente elegante e íntimo que permitirá una conexión más cercana con el público. El resultado será una experiencia dinámica donde el público no solo observará el espectáculo, sino que formará parte de él.

“Quería hacer algo distinto. Que la gente no sintiera que vino simplemente a ver un ‘show’, sino a vivir una gran noche; a disfrutar de una buena salida. Aquí vamos a reír, cantar, improvisar y compartir. Habrá momentos planificados, pero también mucho espacio para que las cosas sucedan de manera natural. El público será parte de lo que ocurra y esa es precisamente la magia de este concepto: nunca habrá dos noches iguales”, expresó Arrieta.

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Cada función contará con una banda en vivo, además, con un artista invitado sorpresa, por lo que ninguna presentación será igual a la otra. También, como parte del concepto, la velada abrirá con la participación de artistas emergentes, brindándoles una plataforma para compartir su talento ante el público.

Para Tony Mojena, productor y manejador de Arrieta, este proyecto representa una evolución natural en la carrera del artista. “Después de tantos años de trayectoria, entendíamos que era el momento de crear un concepto que reflejara toda la amplitud del talento de Raymond. El público conoce al gran comediante y animador, pero aquí también verá al cantante, al improvisador y al extraordinario comunicador que conecta con la gente como pocos artistas pueden hacerlo. Queríamos una experiencia elegante, cercana e impredecible, que nos permitiera presentar a Raymond en todo su esplendor”, dijo.

Como parte de la propuesta, quienes deseen celebrar un cumpleaños, aniversario, ascenso, despedida, divorcio o cualquier ocasión especial podrán reservar una mesa de celebración, donde el comediante compartirá personalmente con ellos y convertirá ese momento en parte de la noche.

El proyecto también tiene un significado especial para Arrieta, pues representa un regreso simbólico a sus raíces. Mucho antes de convertirse en una de las figuras más queridas de la televisión puertorriqueña, se presentaba semanalmente en El Punto del Coquí, en el Viejo San Juan, donde durante dos años desarrolló su talento frente al público. Fue allí donde un grupo de empleados de Telemundo lo descubrió y habló de él en el canal, lo que dio paso a la audición que marcaría el inicio de su carrera televisiva. Esto convierte el nuevo proyecto en un regreso cargado de recuerdos y significado personal.

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“Volver a un formato más íntimo tiene un significado muy especial para mí. Me recuerda mis comienzos, cuando cada noche era distinta y la conexión con el público era lo más importante. Ese espíritu es el que queremos presentar en ‘El Late Night’, pero con una producción pensada para sorprender de principio a fin”, explicó Arrieta.

Las funciones de “El Late Night” con Raymond Arrieta serán el 6 y 7 de noviembre. Los boletos están disponibles a través de Ticketera.