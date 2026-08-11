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Actor Horacio Beamonte es desahuciado por leucemia y revela que recibirá la ortotanasia

El actor dejó claro que su postura está profundamente ligada a su fe cristiana

11 de agosto de 2026 - 2:30 PM

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Horacio Beamonte. (Instagram)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Horacio Beamonte, actor de telenovelas como “El amor invencible” y “Hasta que el dinero nos separe”, compartió que tras ser desahuciado por un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda y Cromosoma Filadelfia decidió dejar por escrito su voluntad médica.

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A través de sus redes sociales, el actor mexicano reveló que tomó la decisión de recibir la ortotanasia tras firmar una Carta de Voluntad Anticipada y una Orden de No Reanimación (ONR) para evitar intervenciones médicas que prolonguen artificialmente su vida cuando llegue el momento de morir.

“Me decidí por la ortotanasia, la verdadera muerte digna”, expresó el actor al explicar su decisión.

Beamonte aclaró que su decisión no significa optar por la eutanasia. Según explicó, la ortotanasia es un “derecho legal” en la Ciudad de México que busca permitir que una enfermedad terminal siga su curso natural con cuidados paliativos para controlar el dolor y procurar el mayor bienestar posible.

En su publicación, el actor aclaró que la Voluntad Anticipada permite que una persona deje establecidas sus preferencias respecto a tratamientos médicos cuando, debido a una enfermedad terminal, ya no pueda expresar su voluntad.

Beamonte incluso señaló que planea llevar una placa de identificación con estas indicaciones para que su voluntad sea conocida en caso de una emergencia.

El actor dejó claro que su postura está profundamente ligada a su fe cristiana. Aseguró que entiende su vida como algo que está completamente en manos de Dios y que será él quien determine cuándo llegará su momento.

“Como hijo de Dios, entiendo y acepto que mi vida está en manos de Dios totalmente, y que solo él decide cuándo, dónde y cómo me la pide para llamarme ante su presencia”, escribió.

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LeucemiaMuertes
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