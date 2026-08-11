Ms. Rachel anuncia su álbum debut

NUEVA YORK — Padres de niños pequeños de todo el mundo, preparaos. La sensación de YouTube y profesora de música Ms. Rachel y su marido, Aron Accurso, lanzarán su álbum debut, “I’m So Happy”, compuesto por 23 canciones, el 25 de septiembre.

“La música es una forma maravillosa de crear vínculos entre las personas, y también entre los padres y sus hijos. Sé que, desde el momento en que nacieron mis hijos, les hemos estado cantando”, afirmó la Ms. Rachel, cuyo nombre real es Rachel Griffin Accurso.

Rachel creó su canal de YouTube, que goza de una enorme popularidad, en 2019 junto con su marido, conocido en Internet como el Mr. Aron.

“Soy profesora de música, así que me hace mucha ilusión que los niños escuchen un clarinete de verdad en “Icky Sticky Bubble Gum” y que se entusiasmen por escuchar más instrumentos reales", dijo Ms. Rachel.

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Pero eso no es lo único que aprenderán del álbum. Una canción como “I Could Be Your Friend” ofrece a los niños una guía para reforzar sus habilidades sociales. “Siempre pensamos en todo tipo de niños, tanto si tienen alguna discapacidad como si son autistas”, afirmó. “Simplemente queremos que el mundo sienta que esto es útil para todos los niños y también para el mundo de la música”.

Las canciones tampoco se limitan a un género concreto. Tomemos como ejemplo el sencillo “I Love a Rainbow”: es una canción muy al estilo de la bossa nova. Su versión del clásico “Old McDonald” tiene un toque de bluegrass.

“La música es el corazón de nuestro programa”, añadió Aron Accurso. “Por eso, siempre hemos querido publicar la música para que las familias puedan disfrutarla lejos de la pantalla”.

Grandes arreglos y canciones sencillas

“I’m So Happy” fue coproducida por Aron Accurso y el ganador de un Grammy Scott Riesett, y los arreglos corrieron principalmente a cargo del propio Aron. Aron Accurso reinterpretó varias de las canciones favoritas de los seguidores de Rachel y clásicos de su infancia con un equipo formado por 19 vocalistas y 42 instrumentistas.

“Son canciones que la gente conoce de la serie, pero decidimos ampliarlas y mejorarlas con nuevos arreglos y reinterpretándolas”, explicó Aron Accurso. “Fue un proceso en el que, ya sabes, las analizábamos y nos preguntábamos: “Vale, ¿qué más podemos hacer con esto para que brille más? ¿Qué podemos añadirle? ¿Qué necesita para estar en el álbum?”“.

“Dice que lo que más esperan es que el álbum inspire “fiestas de baile en el salón, porque eso es lo que más nos gusta hacer con nuestros hijos”, afirmó. “Nos encanta poner un disco y ponernos a bailar”.

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Un álbum dedicado a la defensa de una causa

Ms.Rachel ha sido noticia en los últimos años por utilizar sus redes sociales para defender causas relacionadas con crisis humanitarias a nivel mundial, prestando especial atención a la difícil situación de los niños de Gaza y de las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Recientemente, ha compartido sus comentarios sobre la misteriosa muerte de Nolan Wells, de 18 años, en Misisipi, un caso ensombrecido por la tensa historia racial del estado y la persistente desconfianza hacia las fuerzas del orden.

“Sabemos que la investigación y todo lo que vino después habrían sido diferentes si Nolan Wells fuera blanco y sus amigos fueran negros. Nolan y su familia merecen justicia”, escribió en Instagram.