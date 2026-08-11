Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
12 de agosto de 2026
84°Lluvias dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rusowsky debutará en Puerto Rico en octubre

El artista español se presentará por primera vez en la isla en el Coca-Cola Music Hall

11 de agosto de 2026 - 11:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante español Rusowsky se presentará por primera vez en Puerto Rico este próximo 16 de octubre. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante, compositor y productor musical español Rusowsky debutará en Puerto Rico el próximo 16 de octubre en el Coca-Cola Music Hall.

RELACIONADAS

El artista madrileño llegará a la isla con una propuesta que fusiona elementos de R&B, hyperpop, electrónica experimental, bedroom pop y música urbana, sonidos que lo han convertido en una de las figuras más destacadas de la nueva generación del pop experimental.

El cantante ha llevado su música a los escenarios de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Entre sus presentaciones destacan su paso por el Movistar Arena de Madrid y festivales internacionales como Coachella y Lollapalooza.

Su formación musical comenzó desde temprana edad, cuando estudió guitarra clásica y piano, mientras que el jazz y la música clásica forman parte de las influencias que han contribuido a desarrollar su particular sonido. Entre sus referentes también ha mencionado a Tyler, The Creator, además de la música que escuchaba su padre.

En años recientes, Rusowsky ha ampliado su presencia internacional con proyectos y colaboraciones que han fortalecido su trayectoria. Su participación en Tiny Desk Concert se convirtió en uno de los momentos destacados de su carrera, mientras que su primer álbum, DAISY, recibió una nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa.

El artista también formó parte del más reciente álbum de Karol G, en una producción que contó además con la participación de figuras como Bruno Mars, Drake y Judeline.

Los boletos para su primer concierto en Puerto Rico estarán disponibles a partir del jueves 13 de agosto a las 10:00 a.m. a través de Ticketera.

Tags
ConciertoCoca Cola Music Hallmúsica alternativa
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 11 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: