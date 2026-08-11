Rusowsky debutará en Puerto Rico en octubre

El cantante, compositor y productor musical español Rusowsky debutará en Puerto Rico el próximo 16 de octubre en el Coca-Cola Music Hall.

El artista madrileño llegará a la isla con una propuesta que fusiona elementos de R&B, hyperpop, electrónica experimental, bedroom pop y música urbana, sonidos que lo han convertido en una de las figuras más destacadas de la nueva generación del pop experimental.

El cantante ha llevado su música a los escenarios de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Entre sus presentaciones destacan su paso por el Movistar Arena de Madrid y festivales internacionales como Coachella y Lollapalooza.

Su formación musical comenzó desde temprana edad, cuando estudió guitarra clásica y piano, mientras que el jazz y la música clásica forman parte de las influencias que han contribuido a desarrollar su particular sonido. Entre sus referentes también ha mencionado a Tyler, The Creator, además de la música que escuchaba su padre.

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En años recientes, Rusowsky ha ampliado su presencia internacional con proyectos y colaboraciones que han fortalecido su trayectoria. Su participación en Tiny Desk Concert se convirtió en uno de los momentos destacados de su carrera, mientras que su primer álbum, DAISY, recibió una nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa.

El artista también formó parte del más reciente álbum de Karol G, en una producción que contó además con la participación de figuras como Bruno Mars, Drake y Judeline.