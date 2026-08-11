Anne Hathaway responde a quienes dicen que su embarazo es falso
Su publicación surge tras mensajes de que su vientre parecía IA
11 de agosto de 2026 - 10:11 AM
11 de agosto de 2026 - 10:11 AM
“El pelo es falso, el ‘bump’ es real”, así respondió Anne Hathaway a través de una publicación en su cuenta de Instagram a quienes cuestionan la veracidad de su embarazo.
La actriz apareció este domingo en el estreno de la película de ciencia ficción “The End Of Oak Street”(“El final de la Calle Oak”) en Burbank, California, donde lució un conjunto hecho en exclusiva para ella de Prabal Gurung, compuesto por un top azul con forro en rojo que por la espalda se prolongaba en una larga cola y dejaba ver parte de su panza.
“Me parece falso”, “Es IA”, “Su vientre no es real”, “Esa barriga parece falsa”, “Es de IA, la panza está muy rara”, “¡Eso parece falso!”, “Alguna especie de manipulación fotográfica pasando con el vientre. Ningún estómago embarazada tiene un ‘six pack’”, “Esa barriga se ve extraña...”, dicen algunos comentarios en el video publicado por Hola! USA.
Tras concluir su gira de promoción de “El diablo viste a la moda 2”, Hathaway, de 43 años, reveló que se convertiría en madre por tercera vez.
Durante una entrevista con Access Hollywood, la intérprete confesó que tanto ella como su esposo, Adam Shulman, dejaron que la vida los sorprendiera con “una expectativa muy realista y muy baja”, recordando sus dificultades para concebir.
Hathaway sufrió un aborto espontáneo en 2015 antes de dar a luz a sus dos hijos: Jonathan, nacido en marzo de 2016, y Jack, nacido en noviembre de 2019.
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