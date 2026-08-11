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Anne Hathaway responde a quienes dicen que su embarazo es falso

Su publicación surge tras mensajes de que su vientre parecía IA

11 de agosto de 2026 - 10:11 AM

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Anne Hathaway lució una blusa asumétrica en unos de las combinaciones de colores en tendencia para el verano: rojo y azul celeste.La acampanada camiseta era lo suficientemente corta para dejar ver la barriga del tercer embarazo de Hathaway."The End of Oak Street" estrena el 14 de agosto.
1 / 10 | Anne Hathaway responde a quienes dicen que su embarazo es falso. Anne Hathaway lució una blusa asumétrica en unos de las combinaciones de colores en tendencia para el verano: rojo y azul celeste. - Jordan Strauss
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

“El pelo es falso, el ‘bump’ es real”, así respondió Anne Hathaway a través de una publicación en su cuenta de Instagram a quienes cuestionan la veracidad de su embarazo.

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La actriz apareció este domingo en el estreno de la película de ciencia ficción “The End Of Oak Street”(“El final de la Calle Oak”) en Burbank, California, donde lució un conjunto hecho en exclusiva para ella de Prabal Gurung, compuesto por un top azul con forro en rojo que por la espalda se prolongaba en una larga cola y dejaba ver parte de su panza.

“Me parece falso”, “Es IA”, “Su vientre no es real”, “Esa barriga parece falsa”, “Es de IA, la panza está muy rara”, “¡Eso parece falso!”, “Alguna especie de manipulación fotográfica pasando con el vientre. Ningún estómago embarazada tiene un ‘six pack’”, “Esa barriga se ve extraña...”, dicen algunos comentarios en el video publicado por Hola! USA.

Tras concluir su gira de promoción de “El diablo viste a la moda 2”, Hathaway, de 43 años, reveló que se convertiría en madre por tercera vez.

Durante una entrevista con Access Hollywood, la intérprete confesó que tanto ella como su esposo, Adam Shulman, dejaron que la vida los sorprendiera con “una expectativa muy realista y muy baja”, recordando sus dificultades para concebir.

Hathaway sufrió un aborto espontáneo en 2015 antes de dar a luz a sus dos hijos: Jonathan, nacido en marzo de 2016, y Jack, nacido en noviembre de 2019.

Anne Hathaway tuvo su primer hijo Jonathan cuando ella tenía 33 años. Su segundo hijo Jack lo tuvo a los 36 años y actualmente gesta su tercer embarazo a los 43.Salma Hayek tuvo a su hija Valentina Paloma a los 41 años.Brooke Shields en 2003, con 41 años, tuvo a su primera hija, Rowan Francis, y en 2006 la dio la bienvenida a su segunda hija, Grier Hammond.
1 / 23 | Famosas que decidieron tener hijos después de los 40 años. Anne Hathaway tuvo su primer hijo Jonathan cuando ella tenía 33 años. Su segundo hijo Jack lo tuvo a los 36 años y actualmente gesta su tercer embarazo a los 43. - The Associated Press
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Anne HathawayEmbarazo
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