Anne Hathaway anuncia su tercer embarazo

Anne Hathaway sorprendió a todos al anunciar que está en la dulce espera. A los 43 años está nuevamente embarazada de su esposo Adam Shulman, con quien ya tiene dos hijos.

En el video que publicó este viernes 19 de junio en su cuenta de Instagram, se la pudo ver vestida con una blusa de manga larga y una falda blanca en un living.

Tenía las manos cruzadas sobre el abdomen y, cuando las movió, dejó en evidencia su avanzado embarazo. Su característica sonrisa pícara fue una clara evidencia de la felicidad de este momento. Decidió musicalizar el video con la canción “Baby, I’m Yours” de Barbara Lewis y escribió: “Bebé, soy tuya”.