Anne Hathaway anuncia su tercer embarazo
La protagonista de “The Devil Wears Prada” reveló que está nuevamente en la dulce espera
19 de junio de 2026 - 11:19 AM
19 de junio de 2026 - 11:19 AM
Anne Hathaway sorprendió a todos al anunciar que está en la dulce espera. A los 43 años está nuevamente embarazada de su esposo Adam Shulman, con quien ya tiene dos hijos.
En el video que publicó este viernes 19 de junio en su cuenta de Instagram, se la pudo ver vestida con una blusa de manga larga y una falda blanca en un living.
Tenía las manos cruzadas sobre el abdomen y, cuando las movió, dejó en evidencia su avanzado embarazo. Su característica sonrisa pícara fue una clara evidencia de la felicidad de este momento. Decidió musicalizar el video con la canción “Baby, I’m Yours” de Barbara Lewis y escribió: “Bebé, soy tuya”.
El nuevo integrante de la familia se une a los dos hijos del matrimonio, Jonathan Rosebanks Shulman, nacido en marzo de 2016, tiene 10 años y Jack Shulman, nacido en 2019, tiene 6 años.
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