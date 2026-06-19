Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Anne Hathaway anuncia su tercer embarazo

La protagonista de “The Devil Wears Prada” reveló que está nuevamente en la dulce espera

19 de junio de 2026 - 11:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Anne Hathaway. (The Associated Press)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Anne Hathaway sorprendió a todos al anunciar que está en la dulce espera. A los 43 años está nuevamente embarazada de su esposo Adam Shulman, con quien ya tiene dos hijos.

RELACIONADAS

En el video que publicó este viernes 19 de junio en su cuenta de Instagram, se la pudo ver vestida con una blusa de manga larga y una falda blanca en un living.

Tenía las manos cruzadas sobre el abdomen y, cuando las movió, dejó en evidencia su avanzado embarazo. Su característica sonrisa pícara fue una clara evidencia de la felicidad de este momento. Decidió musicalizar el video con la canción “Baby, I’m Yours” de Barbara Lewis y escribió: “Bebé, soy tuya”.

El nuevo integrante de la familia se une a los dos hijos del matrimonio, Jonathan Rosebanks Shulman, nacido en marzo de 2016, tiene 10 años y Jack Shulman, nacido en 2019, tiene 6 años.

Tags
Anne Hathaway
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 19 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: