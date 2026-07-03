Chef Edgardo Noel abre curso de cocina para ayudar a su ahijada diagnosticada con leucemia

Angélica, una joven de 19 años y ahijada del reconocido chef Edgardo Noel, enfrenta una difícil batalla luego de ser diagnosticada con leucemia, una condición que además le ha provocado la pérdida de movilidad de la cintura hacia abajo, según reveló el también presentador a través de sus redes sociales.

En un emotivo mensaje publicado en Instagram, Edgardo Noel explicó que la joven cursaba su primer año de universidad e iniciaba su primer empleo cuando recibió la noticia que transformó su vida y la de su familia.

“Tristemente recibió una noticia que le cambió la vida”, expresó el chef al narrar la situación que atraviesa Angélica.

Como consecuencia de su estado de salud, la madre de la joven, Zahira, tuvo que dejar su trabajo para dedicarse por completo a su cuidado. Además de las frecuentes hospitalizaciones, la familia enfrenta gastos relacionados con su condición médica y las necesidades que conlleva la pérdida de movilidad.

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Ante este panorama, el chef anunció una iniciativa solidaria para recaudar fondos. El empresario decidió poner a disposición del público su curso completo de cocina, valorado en más de $200, a cambio de una aportación económica voluntaria.

“El 100% de esta aportación será dirigida completamente a Angélica y a su familia”, aseguró.

La propuesta permite que cualquier persona interesada en aprender técnicas culinarias pueda acceder al contenido educativo mientras contribuye económicamente con la joven y sus seres queridos.

Asimismo, Edgardo Noel hizo un llamado a quienes no puedan realizar una donación para que compartan la publicación y ayuden a llevar el mensaje con el fin de llegar a más potenciales colaboradores.

“Si ahora mismo no puedes aportar, te pido por favor que compartas este video para que otras personas puedan aportar”, manifestó.

La recaudación busca brindar una mejor calidad de vida a Angélica durante su tratamiento y aliviar parte de la carga económica que enfrenta su familia en medio de esta compleja situación.