En el 2021, el chef Edgardo Noel le pasó el batón a su colega Noelian Ortiz en el programa “Día a día” de Telemundo. Esta tarde, el público disfrutó y celebró el junte de los dos cocineros en la pantalla.

“Le es familiar este estudio, que estoy aquí haciendo este plato, y con esta chef que está aquí”, expresó Edgardo Noel en la sección de historias de su cuenta de Instagram.

Asimismo, Ortiz expresó su alegría de contar con el empresario en su segmento. “Un día lleno de muchas emociones, el gran chef Edgardo Noel estuvo cocinado conmigo hoy en ‘Día a día’ por Telemundo. Para ver esta receta puedes entrar a www.telemundopr.com, escribes ‘cocina al día’ o chef Noelian, y listo”.

Esta semana, además, Edgardo Noel protagonizó el capítulo semanal del canal de YouTube de Ortiz. Después de 3 años, finalmente, ambos pudieron celebrar haberse reencontrado.

“Hablamos de todo. Una entrevista única con el gran Edgardo Noel en mi canal de YouTube”, apuntó quien también estuvo de visita esta mañana en el Hospital San Jorge, en Santurce.

En el 2020, luego de anunciar el cierre de su restaurante Rosangélica en Camuy, el chef aseguró a El Nuevo Día estar en un proceso de evolución como empresario y cocinero mientras se enfocaba en sus nuevos proyectos.

“La pandemia del COVID-19 solo adelantó mis planes, pero no fue la razón para dar por concluido el proyecto”, sostuvo. “Ahora vamos a todo vapor para sacar mi línea de productos para la cocina y que el sabor de la abuela (Rosangélica) llegue a los hogares puertorriqueños”, agregó.

Según Edgardo Noel, luego de cinco años entendió que su vida iba a un ritmo demasiado acelerado y que vio la crisis sanitaria como una oportunidad de cambio.

“Durante cinco años viajaba casi todos los días de San Juan a Camuy y viceversa. Aproveché esta pausa obligatoria para hacer un ‘brainstorming’ y entender si realmente me estaba disfrutando todo esto. Mi ser me pedía otra cosa. Por eso me enfocaré en las redes sociales, en mi canal de YouTube y en la televisión”, detalló.