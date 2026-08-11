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Influencer Sofía Murillo muere en un accidente de helicóptero junto a su madre y su abuela en Brasil

La creadora de contenido colombiana tenía 17 años de edad

11 de agosto de 2026 - 3:26 PM

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La influencer colombiana Sofía Murillo. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La influencer colombiana Sofía Murillo murió este sábado a los 17 años junto a su madre y su abuela en un accidente de helicóptero ocurrido en la región de Vista Chinesa, en Alto da Boa Vista, al sur de Río de Janeiro, Brasil. El piloto también falleció en el lugar.

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Según G1, el Departamento de Bomberos de Río de Janeiro fue alertado a las 11:11 de la mañana para atender el incidente. El equipo del Grupo de Operaciones Aéreas localizó los restos de la aeronave, un Robinson R44 con matrícula PP-MFS , perteneciente a la empresa Voos Rio Panorâmicos e Serviços Aeronáuticos (VRP).

El helicóptero explotó al estrellarse contra la ladera y las llamas se propagaron por el bosque. Personal militar especializado en la lucha contra incendios forestales fue movilizado y logró controlar el fuego, detalló el medio.

“El mayor desafío para los equipos en este momento es el acceso, tanto para entrar como para salir del lugar. La aeronave se estrelló en una zona boscosa muy escarpada con acantilados abruptos, donde solo es posible trabajar utilizando técnicas de cuerda y equipo de seguridad”, explicó el teniente coronel Fábio Contreiras, portavoz del Cuerpo de Bomberos.

“Cuando llegamos, además del helicóptero, también había un incendio provocado por la explosión del combustible de la aeronave. Ese incendio ya ha sido completamente extinguido”, añadió.

Murillo, quien acumulaba más de 200 mil seguidores en TikTok y casi 50 mil en Instagram, compartía contenido sobre belleza, maquillaje y cuidado personal. Ella, su madre, Wendy Manrique, de 37 años, y su abuela, Rocío Cubillos, de 59, se encontraban en Río de viaje familiar.

Las tres mujeres había reservado el recorrido en la aeronave tras verlo en redes sociales.

Habían llegado a Brasil por primera vez con otros familiares: Víctor Manrique, hijo de Rocío, su esposa Daniela Castañeda y la hija de la pareja, de 15 años.

Tags
MuertesAccidentesBrasilAccidente de aviones
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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