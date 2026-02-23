Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Influencer fallece 18 días después de someterse a cirugía plástica

La creadora de contenido de 27 años era madre de dos niñas

23 de febrero de 2026 - 8:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bianca Dias (Fotocaptura )
Por O Globo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La ‘influencerdigital Bianca Dias, de 27 años, murió esta semana en Mauá, en Sao Paulo, Brasil, según confirmaron amigos y familiares a través de redes sociales.

El cuerpo fue sepultado en la mañana del viernes 20 de febrero en el Cementerio Municipal de São José, en Ribeirão Pires.

Familiares de la creadora de contenido informaron en redes sociales que la causa de la muerte fue una embolia pulmonar.

Su sobrina, Giovanna Borges, explicó que Bianca había sido sometida a una cirugía estética y que, durante el periodo de recuperación, sufrió la complicación.

La joven comenzó a presentar dificultad respiratoria.

Según TMZ, la ‘influencer’ falleció 18 días después de someterse a una cirugía plástica cuyos detalles no han sido revelados.

Además, se detalló que ella recibió atención médica, pero llegó al hospital sin signos vitales.

¿Quién era Bianca Dias?

Bianca Dias contaba con alrededor de 60,000 seguidores en plataformas digitales, en las que compartía contenidos sobre su vida cotidiana y estilo de vida. Tras conocerse su fallecimiento, amigos y allegados publicaron mensajes de despedida.

En una publicación, su sobrina agradeció las muestras de apoyo recibidas: “Quiero agradecer a todos por los innumerables mensajes. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de preocuparse y enviar un mensaje. Quien pueda orar por la familia, sin importar su religión, se lo agradeceré enormemente”.

Su hermana mayor, Kety Dias, escribió que se pregunta “qué podría haber hecho para evitar” la muerte de Bianca. En su mensaje agregó: “Desde pequeña, tuve el instinto de cuidarte. Un cuidado que parecía más grande que yo misma. Siempre quise protegerte de todo, como si el mundo pudiera ser menos duro si yo estuviera cerca”.

Según relató una amiga, la joven se encontraba acompañada por familiares en el momento de su fallecimiento. Bianca Dias deja dos hijas, Beatriz y Lavínia.

Las autoridades iniciaron una investigación.

Cirugía plásticainfluencerMuertes
ACERCA DEL AUTOR
O Globo / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina...
