La trágica historia del influencer Damiano Alberti: murió a sus 23 años

El influencer italiano Damiano Alberti murió tras luchar por tres años contra el cáncer. Tenía 23 años.

Su familia dio a conocer la noticia a través de redes sociales.

“Una parte de nosotros se ha ido para siempre, Damiano está libre de todo lo que ha vivido”, escribió este lunes la familia de Alberti en una publicación de Instagram.

“Gracias por apoyarlo y respetarlo siempre; amaba a toda su comunidad y estaba orgulloso de lo que logró construir”, continuó.

En mayo de 2023, Damiano reveló que le habían diagnosticado un tumor maligno en la pierna y que había iniciado un tratamiento.