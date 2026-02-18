Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La trágica historia del influencer Damiano Alberti: murió a sus 23 años

La información fue dada a conocer por su familia a través de sus redes sociales

18 de febrero de 2026 - 9:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Damiano Alberti. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El influencer italiano Damiano Alberti murió tras luchar por tres años contra el cáncer. Tenía 23 años.

RELACIONADAS

Su familia dio a conocer la noticia a través de redes sociales.

“Una parte de nosotros se ha ido para siempre, Damiano está libre de todo lo que ha vivido”, escribió este lunes la familia de Alberti en una publicación de Instagram.

“Gracias por apoyarlo y respetarlo siempre; amaba a toda su comunidad y estaba orgulloso de lo que logró construir”, continuó.

En mayo de 2023, Damiano reveló que le habían diagnosticado un tumor maligno en la pierna y que había iniciado un tratamiento.

Damiano, quien acumulaba más de 11 mil seguidores, informó en septiembre de 2025 que fue hospitalizado y que tomaría un descanso de la creación de contenido.

Tags
influencer
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 18 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: