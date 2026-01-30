Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Asesinan a tiros a influencer conocida como “Baby Rider”

La creadora de contenido era popular por compartir videos en motocicletas

30 de enero de 2026 - 9:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Diana Bahador, conocida en redes como "Baby Rider". (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La influencer iraní Diana Bahador, conocida como "Baby Rider", fue asesinada de un disparo en la cabeza mientras manifestaba contra el régimen del Ayatolá. Tenía 19 años.

La creadora de contenido era popular por compartir videos en motocicletas con el rostro descubierto con sus más de 180 mil seguidores.

El grupo de Derechos Humanos Hyrcani informó que Bahador recibió dos impactos de bala durante las protestas del 8 de enero en la ciudad de Gorgan.

La familia de Bahador habría publicado un comunicado bajo presión de los servicios de inteligencia, diciendo que la joven había fallecido en un accidente de tráfico el 22 de enero.

Según Daily Mail, las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre, provocadas por la caída de la moneda iraní, el rial, y rápidamente se extendieron por todo el país.

El país lleva más de dos semanas sin servicio de Internet y ha habido alrededor de 30,000 asesinatos y 42,300 arrestos.

Las crecientes protestas en Irán, provocadas por el deterioro de la economía de la República Islámica, están ejerciendo una nueva presión sobre su teocracia.Las manifestaciones han alcanzado más de 170 localidades en 25 de las 31 provincias iraníes, según la Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos.Manifestantes participan en una manifestación en Berlín, Alemania, en apoyo a las protestas masivas a nivel nacional en Irán contra el gobierno.
1 / 16 | Protestas en Irán: el gobierno desconecta el internet, pero manifestantes encuentran cómo comunicarse con el mundo. Las crecientes protestas en Irán, provocadas por el deterioro de la economía de la República Islámica, están ejerciendo una nueva presión sobre su teocracia. - The Associated Press
