Influencer rusa muere a los 38 años tras pasar por un cirujano plástico

La influencer rusa radicada en Italia Yulia Burtseva murió en una clínica de cirugía plástica de Moscú tras un aumento de glúteos. Tenía 38 años.

El domingo 4 de enero, la bloguera se sometió a procedimientos médicos y estéticos. Su estado empeoró drásticamente. Fue hospitalizada, pero los médicos no pudieron salvarla, según el servicio de prensa del Comité de Investigación de Moscú, informa MSK1.

El médico que operó a la bloguera podría enfrentar hasta tres años de prisión por negligencia en el desempeño indebido de las funciones profesionales.

A través de su cuenta de Instagram, donde acumulaba más de 70,000 seguidores, Yulia Burtseva compartía contenido junto a su esposo, el italiano Giuseppe, sobre su vida en Italia. La pareja tenía cinco años de matrimonio y una hija en común llamada Sasha.

Horas antes de su deceso, Yulia Burtseva publicó su último video de su recorrido hacia el café Pushkin para ir a desayunar.

Se conoce que su salud se deterioró drásticamente luego de la intervención quirúrgica y sufrió un shock anafiláctico. Aunque fue trasladad de emergencia al hospital, no logró sobrevivir.